12 yaşındaki çocuk 'Squid Game' yüzünden mi öldürüldü?

Moskova bölgesindeki Orehovo-Zuyevo şehir bölgesinde 12 yaşındaki bir öğrenci hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi 15 ve 16 yaşlarındaki iki lise öğrencisi gözaltına alındı. Konuyla ilgili haberi Meduza duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki çocuk 26 Ağustos'ta Kabanovo köyünde kayboldu. Arama çalışmalarına gönüllüler de katıldı. Bir gün sonra çocuğun cansız bedeni terk edilmiş bir binada bulundu. Müfettişler cinayetle ilgili soruşturma başlattı.

Kısa süre sonra, yerel halktan 15 ve 16 yaşlarındaki iki kız şüpheli olarak yakalandı. Medya organları ve Telegram kanallarındaki kolluk kuvvetlerine yakın kaynaklara göre, kızlar cinayeti önceden planlamış olabilir. Gerekli malzemeleri hazırlayıp çocuğu köydeki komşuları olarak tanıdılar.

İddialara göre, çocuğun kaybolduğu gün kızlar onu gezintiye çıkmaya ikna etti ve terk edilmiş binaya götürdü. Komsomolskaya Pravda gazetesinin polis kaynağı, kızların 'insanların nasıl öldüğünü görmek' istediklerini belirtti.

Bazı kaynaklar, cinayet sürecinin telefona kaydedildiğini ve bunun bir 'video meydan okuması' (challenge) ile bağlantılı olduğunu yazdı. Diğer bir versiyona göre ise şüpheliler iz bırakmamak için telefonlarını yanlarına almadılar. Cinayetten sonra evlerine döndüler.

'Squid Game' ile bağlantılı versiyon

Hayatını kaybeden çocuğun annesi Irina, msk1 gazetesine verdiği röportajda, şüphelilerin başka cinayetler de planlamış olabileceğini söyledi.

Annenin ifadesine göre, soruşturma dosyalarındaki versiyonlardan biri, kızların Güney Kore'nin popüler 'Squid Game' dizisinden etkilenerek hareket etmiş olabileceğini gösteriyor.

Dizide karakterler, hayatta kalmak için acımasız oyunlara katılıyor. Anne, müfettişlerin bu tahmine şüphelilerden birinin odasında dizi karakterlerinin posterlerinin bulunması ve TikTok hesabında dizideki şiddet sahnelerinin paylaşılması üzerine vardığını belirtti.

Köy sakinlerinden biri ise msk1'e verdiği demeçte kızları sakin ve kavgacı olmayan kişiler olarak tanımladı. İki gencin birbirleriyle yakın arkadaş olduklarını ve vakitlerini birlikte geçirdiklerini söyledi.

Ayrıca, şüphelilerin elinde hayatını kaybeden çocuğun da dahil olduğu 50 kişilik bir listenin bulunduğu bilgisi yayıldı. Ancak bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Şüpheliler sorguda ne dedi?

Güvenlik güçlerine yakın REN kaynağı, şüphelilerin sorgudaki ifadeleri hakkında bilgi paylaştı.

Buna göre, kızlardan biri uzun süredir kan ve insan ölümüne ilgi duyduğunu söyledi. Diğer şüphelinin ise arkadaşıyla romantik bir ilişkisi olduğu ve hayatını kaybeden çocuğun bu sırrı ifşa etmesinden endişe duyduğu iddia ediliyor.

Bazı kaynaklar, şüphelilerin satanizm dahil herhangi bir alt kültürle bağlantılı olmadığını, ancak 'Squid Game' dizisine büyük ilgi duyduklarını vurguluyor.

Şu an yayılan bilgilerin bir kısmı kolluk kuvvetleri tarafından henüz resmi olarak doğrulanmadı. Soruşturma devam ediyor.