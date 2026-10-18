ABD'nin 8 eyaleti OpenAI'ye dava açtı: ChatGPT'ye hangi suçlamalar yöneltiliyor?

·58·Dünya
ABD'nin 8 eyaleti OpenAI'ye dava açtı: ChatGPT'ye hangi suçlamalar yöneltiliyor?

ABD'nin Iowa, Kansas, Arizona, Arkansas, Idaho, Montana, Nebraska ve Batı Virginia eyaletleri OpenAI şirketine karşı dava açtı. Konuyla ilgili haberi Reuters duyurdu.

Eyalet başsavcıları, şirketi tüketici haklarını koruma yasalarını ihlal etmekle ve ChatGPT'nin güvenliği konusunda kamuoyunu yanıltmakla suçluyor.

Davacılar, sohbet botunun işleyişinin değiştirilmesini, kullanıcıları koruma önlemlerinin güçlendirilmesini ve ihlallerin kanıtlanması durumunda mali tazminat ödenmesini talep ediyor.

ChatGPT hangi davranışlarla suçlanıyor?

Eyaletlerin dava dosyalarında sohbet botunun çalışma yöntemi, güvenlik konusundaki vaatler ve genç kullanıcıların korunması ile ilgili bir dizi sorun gündeme getirildi.

Bununla birlikte, belirtilen durumlar şimdilik davacıların iddialarından ibarettir. Şirketin yasa ihlali yaptığının mahkemede kanıtlandığına dair bir sonuca varmak için davanın ilerleyen sürecini ve mahkeme kararlarını beklemek gerekmektedir.

OpenAIChatGPTOpenAI DavasıTeknoloji HukukuYapay Zeka
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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