ChatGPT'de limitleri ücret karşılığında sıfırlama özelliği test ediliyor

·2·Teknoloji
ChatGPT'de limitleri ücret karşılığında sıfırlama özelliği test ediliyor

ChatGPT'de kullanım limitlerini ek ücret karşılığında sıfırlama imkanı test ediliyor. Yeni özellik şu an için sadece belirli kullanıcılar için açılmış olup, konuyla ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

Ekran görüntüsünde limit sıfırlama için ayrı bir ücret gösteriliyor. Buna göre, limitin tek seferlik sıfırlanması tarifeye bağlı olarak farklı fiyatlandırılıyor.

Plus aboneliğinde limit sıfırlama 5 dolar, Pro 100 tarifesinde 25 dolar, Pro 200 tarifesinde 50 dolar ve Pro 500 tarifesinde 125 dolar olarak belirlendi.

Böylece kullanıcı, haftalık limitin yenilenmesini beklemeden ek ödeme yaparak kullanım hakkını geri kazanabilecek.

Şu an için özellik tüm kullanıcılar için mevcut değil. Test kapsamında kimlere sunulduğu ve hizmetin ne zaman daha geniş çapta kullanıma açılacağı henüz açıklanmadı.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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