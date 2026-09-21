Brezilya'da bir çiftçi, ChatGPT'de oğlunu öldürme planı yaptığı için tutuklandı

Brezilya'da 36 yaşındaki bir çiftçi, sekiz yaşındaki oğlunu öldürme ve diğer insanlara saldırma konularında yaklaşık iki ay boyunca ChatGPT ile yazıştıktan sonra tutuklandı. Polise göre, bu yazışmalar olası suçlara hazırlık yapıldığını gösterebilir. Konuyla ilgili haberi BBC Brezilya servisi duyurdu.

OpenAI, kullanıcının yazışmalarını fark ederek durumu ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) bildirdi. Ardından Amerikan tarafı, Brezilyalı yetkilileri bilgilendirdi. Polis, çiftçiyi 19 Haziran'da gözaltına aldı.

Bölgesel Siber Suçlarla Mücadele Birimi Başkanı Brennu Andrade, çocuğa yönelik olası bir tehdit bulunması nedeniyle davanın yüksek öncelikli ele alındığını belirtti.

Müfettişler, adamın ChatGPT ile yaptığı görüşmelerde sadece oğlunu öldürmeyi değil, aynı zamanda okullara, kiliselere ve polis memurlarına yönelik olası saldırıları da konuştuğunu açıkladı. Ayrıca tehlikeli maddeler hakkında bilgi aradığı da tespit edildi.

Evinde şüpheli eşyalar bulundu

Çiftçinin evinde yapılan aramada polis, bir dizi şüpheli eşya ve madde ele geçirdi. Bunlar şu anda uzmanlar tarafından inceleniyor.

Müfettişler, şüphelinin cep telefonunu da inceliyor. Yazışmalarda bahsedilen planları gerçekleştirmek için herhangi bir somut adım atılıp atılmadığını belirlemeye çalışıyorlar.

Polis bilgilerine göre adam, oğluyla çok az iletişim kuruyordu ve çoğunlukla nafaka ödüyordu. Müfettişler, nafaka ödemelerinden duyulan memnuniyetsizliğin olası bir motivasyon olabileceğini göz ardı etmiyor. Ancak şu an için bu konuda nihai bir sonuca varılmadı.

Çiftçi suçlamaları reddediyor

Çiftçi, oğluna zarar verme niyeti olmadığını ifade etti. Avukatı ise ChatGPT ile yapılan görüşmelerin sadece provokatif amaçlı olduğunu ve gerçekte hiçbir eyleme geçilmediğini savunuyor.

Adam 54 gün gözaltında tutuldu ve 13 Ağustos'ta serbest bırakıldı. Henüz kendisine resmi bir suçlama yöneltilmedi ve soruşturma süreci devam ediyor.

Serbest bırakıldıktan sonra kendisine elektronik kelepçe takma zorunluluğu getirildi. Ayrıca oğlu ve çocuğun annesiyle iletişim kurması yasaklandı.