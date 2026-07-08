Macron zor durumda: Erdoğan'ın eşi elini öptürmedi (video)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO zirvesindeki karşılama töreninde bir kez daha medyanın ilgi odağı oldu.

Haberlere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşini selamlarken, diplomatik bir nezaket göstergesi olarak Türkiye'nin First Lady'sinin elini öpmeye çalıştı. Ancak bu harekete izin verilmediği belirtiliyor.

Zirvedeki o anlar kameraya yansıdı

Olay, resmi karşılama töreni kapsamındaki halka açık bir etkinlik sırasında gerçekleşti.

Macron, Erdoğan ve eşinin yanına gelerek onları selamladı. Fransa liderinin Türkiye'nin First Lady'sine yöneldiği sırada elini öpmek için eğildiği ancak bu hareketin engellendiği bildirildi.

Bu durum videoya kaydedildi ve sosyal medya ile medyada tartışmalara yol açtı.

Fransa liderine yönelik eleştiriler arttı

Bazı yayın organları bu durumu diplomatik protokol ve kişisel mesafe konularıyla ilişkilendiriyor.

Macron'un halka açık etkinliklerdeki serbest tavırları daha önce de basının dikkatini çekmişti. Özellikle Paris'te İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesindeki samimi selamlaşması da tartışmalara neden olmuştu.

İtalya'nın Il Manifesto gazetesi, o anları uygunsuz olarak nitelendirmişti.

Önceki tavırları da tartışılmıştı

Medya, Macron'un diğer halka açık etkinliklerini de defalarca gündeme getirmişti.

Bazı haberlerde, Vietnam'da uçaktan inerken eşi Brigitte Macron ile yaşadığı zor anlara değinildi. Fransa Cumhurbaşkanı'nın o durumu 'sadece bir şaka' olarak açıkladığı belirtildi.

Ayrıca, G7 zirvesi öncesindeki fotoğraf çekimi sırasında Macron ve Almanya Başbakanı'nın eşlerinin benzer kıyafetler giymesi nedeniyle yaşanan durum da basında yer almıştı.

Güneş gözlüğü de tartışma konusu oldu

Yakın zamanda, Mısır Dışişleri Bakanı'nın eski yardımcısı Raxa Ahmed, Macron'un resmi görüşmelerde güneş gözlüğü takmasını diplomatik protokole aykırı olarak değerlendirdi.

Ona göre, böyle bir aksesuarın kullanımı için ciddi bir neden olmalı ve konuklar bu konuda önceden bilgilendirilmelidir.

Zirvedeki hareket sembolik bir tartışmaya dönüştü

NATO zirvesindeki son olay, Macron'un kamu diplomasisi tarzını bir kez daha tartışmaların merkezine taşıdı.

İlk bakışta basit bir selamlaşma gibi görünen an, uluslararası protokol, kişisel mesafe ve siyasi liderlerin kamuoyu önündeki davranışları hakkında yeni tartışmaları başlattı.