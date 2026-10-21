Fransa'da yağmalanan marka ürünler satışa çıkarılıyor

Fransa'daki kargaşa sırasında çalınan malların satışına ilişkin ilanlar internette kitlesel olarak ortaya çıkıyor. Fransızlar sosyal medyada bu tür ilanlara tepki gösteriyor. Bu durum, RIA Novosti tarafından incelenen yayınlarda ve sosyal ağlardaki haberlerde belirtildi.

Bu tür ilanlar çoğunlukla Vinted internet platformunun Fransa versiyonunda yayınlanıyor.

Marie isimli bir kullanıcı X sosyal ağında, "Vinted, 17 Ekim'de çalınan ve yağmalanan malların satışı için en büyük platform haline geldi!" diyerek şikayette bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları, internette kozmetik ürünleri, özellikle kozmetik setleri ile giyim ve ayakkabı satışına ilişkin ilanların arttığını belirtiyor. Bazı ilanlarda ise ürünlerin 17 Ekim'deki gösteriler sırasında çalındığı açıkça belirtiliyor.

"Vinted'da tam bir kaos hakim," diye yazdı bir başka internet kullanıcısı. Mesajına, Sephora mağazasından alınan ve içi kozmetik ürünleriyle dolu paketlerin satışına ilişkin ilanların ekran görüntülerini de ekledi.

Fransa Ticaret Bakanı Serge Papin, kargaşa sırasında çalınan malların bazı çevrimiçi platformlarda satılmaya başlandığını doğruladı. Bu uygulamayı kınayan Papin, sorunu çözmek için bu hizmetlerin temsilcileriyle bir toplantı yapacağını duyurdu.

Fransa'daki protesto gösterileri Eylül ayı ortasında başladı. O dönemde Paris çevresindeki bölgelerde okulların durumunun iyileştirilmesini talep eden lise öğrencileri sokağa dökülmüştü. Daha sonra onlara, ülkedeki fiyat artışlarından memnun olmayan vatandaşlar da katıldı. Sonuç olarak gösteriler Fransa'nın diğer bölgelerine de yayıldı.

En büyük gösteri 17 Ekim'de ülke genelinde düzenlendi. Gösteri, kargaşa ve mağazaların yağmalanmasıyla sonuçlandı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, gösterilere yaklaşık 550 bin kişi katıldı.

Gösterilerin arka planında, aynı gün yağmacılar mağazaları soydu, vitrinleri kırdı ve çeşitli malları alıp götürdü. Bunlar arasında lüks markalara ait butiklerdeki ürünler de vardı. Bu tür olaylar özellikle Paris ve Marsilya şehirlerinde gözlemlendi.