Enflasyon ve yakıt krizi Paris ve Marsilya'yı sarstı

·54·Dünya
Enflasyon ve yakıt krizi Paris ve Marsilya'yı sarstı

Fransa genelinde yaşam maliyetindeki keskin artış, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki yükselişe karşı beklenmedik büyüklükte ve şiddetli kitlesel protestolar düzenleniyor.

Ülke İçişleri Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, başkent Paris ve diğer büyük şehirlerde (Marsilya, Lyon ve Lille dahil) 550 binden fazla protestocu sokaklara döküldü. Bu, son yılların en büyük sosyal gösterilerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Enflasyon ve yakıt krizi Paris ve Marsilya'yı sarstı

Çatışmalar, göz yaşartıcı gaz ve yangınlar

Gösteriler sırasında Paris ve Marsilya'da durum oldukça gerginleşti ve protestocular ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı:

  • Güvenlik güçlerinin tepkisi: Paris ve Marsilya sokaklarında barikatlar kuruldu; çöp kutuları, araçlar ve hatta bazı binalar ateşe verildi. Karmaşayı önlemek ve kalabalığı dağıtmak amacıyla polis göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve plastik mermiler kullandı;

  • Toplu gözaltılar: Gösteriler sırasında meydana gelen yağma ve kargaşanın ardından, ülke genelinde onlarca kişi, Paris'in kendisinde de çok sayıda protestocu polis tarafından gözaltına alındı;

  • Sıkı yasaklar: Hükümet, Paris merkezindeki Champs-Élysées, bir dizi idari ve hükümet binası ile büyük tren istasyonlarının yakınında her türlü gösteri ve toplanmayı resmen yasakladı.

Enflasyon ve yakıt krizi Paris ve Marsilya'yı sarstı

Sosyal hoşnutsuzluğun genişlemesi: Öğrenciler ve öğretmenler de katıldı

Başlangıçta yakıt fiyatları ve genel enflasyona karşı başlayan hareket, kısa sürede diğer sosyal grupları da içine aldı:

  • Yakıt ve yaşam maliyetleri: İnsanlar, günlük ihtiyaç maddeleri ve yakıt fiyatlarındaki sürekli artışa, alım gücünün düşmesine ve sosyal yardımların dondurulmasına karşı protesto gösteriyorlar;

  • Eğitim krizi: Fransa genelindeki okul ve üniversitelerden yüzlerce öğrenci ve öğretmen de gösterilere aktif olarak katıldı. Eğitim sistemindeki mali kısıtlamalara, okullardaki yetersiz koşullara ve düşük maaşlara karşı protestolarını dile getiriyorlar.

Enflasyon ve yakıt krizi Paris ve Marsilya'yı sarstı

Polis ve özel kuvvetlerin yüksek düzeydeki seferberliğine rağmen protestocuların talepleri artıyor. Fransız hükümeti, bu sosyal krizden çıkmak ve durumu yumuşatmak için acil önlemler almak zorunda kalıyor.

ParisFransaYakıt FiyatıEnflasyonProtesto
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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