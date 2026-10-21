Elon Musk'tan dev hediye: ABD'li çocuklara SpaceX hissesi mi verilecek?

·6·Dünya
Elon Musk'tan dev hediye: ABD'li çocuklara SpaceX hissesi mi verilecek?

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın, ABD'deki her çocuğa birer adet SpaceX hissesi hediye etmeyi planladığı iddia ediliyor. Milyarderin bu girişimi 2027 yılında hayata geçirmeyi hedeflediğine dair haberler yayıldı.

ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre ülkede yaklaşık 72 milyon çocuk yaşamaktadır. Eğer her birine birer hisse verilirse, hediye alacak kişi sayısı on milyonları bulabilir.

Elde edilen bilgilere göre, bir adet SpaceX hissesi 146 dolar olarak değerlenmektedir. Bu fiyat üzerinden hesaplandığında, 72 milyon hissenin toplam değeri yaklaşık 10,5 milyar doları bulmaktadır.

Ancak bu girişime dair önemli detaylar; yaş kriterleri, hisse dağıtım prosedürü ve planın resmi olarak onaylanıp onaylanmadığı gibi konular ek inceleme gerektirmektedir. Bu nedenle, haberi kesinleşmiş bir hayırseverlik projesi olarak kabul etmek için henüz erkendir.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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