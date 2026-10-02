SpaceX ve Tesla uzayda güneş enerjisi üretmeyi planlıyor

·2·Teknoloji
SpaceX ve Tesla uzayda güneş enerjisi üretmeyi planlıyor

Elon Musk liderliğindeki SpaceX ve Tesla şirketleri, uzayda yılda 200 gigawatt güneş enerjisi üretmeyi hedefliyor. ixbt.com'a göre bu girişim, Dünya'daki enerji sorunlarını çözmeyi ve gelecekteki teknolojik ihtiyaçları karşılamayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzaydaki devasa potansiyel

Elon Musk, uzayda güneş enerjisi toplamanın Dünya'ya kıyasla çok daha verimli olduğunu, çünkü hava koşullarının engel teşkil etmediğini ve orada «her zaman güneşli» olduğunu belirtti. Bu durum, enerji üretim verimliliğini tamamen yeni bir seviyeye taşıma imkanı sağlıyor.

Girişimci, ABD'nin Çin ile rekabette kalabilmesi için elektrik enerjisi üretim hacmini önemli ölçüde artırması gerektiğini vurguladı. Ona göre, Çin şu anda Amerika'ya kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla elektrik enerjisi üretiyor.

Ayrıca Musk, enerji ve ekonomi arasındaki karşılıklı ilişkiye dikkat çekti. Ona göre, ABD'de elektrik tüketimindeki her yüzde 1'lik artış, ülke GSYİH'sinin de aynı oranda büyümesine yol açıyor.

Star Mind projesi ve yeni teknolojiler

Hatırlatmak gerekirse, daha önce Elon Musk, SpaceX tarafından başlatılan Star Mind adlı yeni uydu grubunun AI1 cihazlarının yüksek güçlü güneş panelleriyle donatılacağını duyurmuştu.

Bu cihazların her birinin 250 kilovatın üzerinde güç kapasitesine sahip olması bekleniyor. Musk'ın tahminlerine göre bu değer, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ürettiği enerjiden yaklaşık yüzde 20 daha fazladır.

Bu devasa projelerin hayata geçirilmesinin, gelecekte uzay teknolojileri ve yapay zeka sistemlerinin enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

SpaceXTeslaElon MuskGüneş EnerjisiUzay Teknolojileri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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