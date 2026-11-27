Amerikalı milyarder ve girişimci Elon Musk ve kendisine ait SpaceX havacılık ve uzay şirketi, ABD'deki her reşit olmayan çocuğa şirketin iki adet adi hissesini ücretsiz olarak vermeye karar verdi. Girişimin toplam değeri yaklaşık 18,4 milyar dolar tutarındadır.

«Biri şirketten, biri şahsen benden»

Elon Musk, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya hesabından bu büyük hisse senedi dağıtımını duyururken, ebeveynlere ve gençlere hisseleri satmakta acele etmemelerini tavsiye etti:

«Amerika'daki her çocuk iki SpaceX hissesi alacak: biri şirketten, biri de şahsen benden. SpaceX'in uzayı keşfetme ve yapay zekayı geliştirme konusundaki büyük planları göz önüne alındığında, bu hisseleri satmakta acele etmemenizi tavsiye ederim», — diye yazdı girişimci.

Siyasetçi Oleg Saryov da bu olaya tepki göstererek, «SpaceX, Amerika'nın ulusal bir hazinesidir» ifadesini kullandı.

Hisseler hangi prosedürle ve ne zaman dağıtılacak?

Girişimin şartlarına göre, SpaceX şirketi ek olarak A sınıfı adi hisse senedi ihraç edecek ve her bir mevcut çocuk yatırım hesabına (Trump Account) birer adet hisse aktaracak. Elon Musk ise kendi kişisel portföyünden birer hisse daha ekleyerek bu payı iki katına çıkaracak.

Göstergeler Detaylar ve tarihler Hisse başına değer $127,44 (güncel borsa fiyatına göre) Potansiyel alıcı sayısı Yaklaşık 72 milyon çocuk (ABD Nüfus Sayım Bürosu tahmini) Toplam hediye hacmi Yaklaşık $18,4 milyar Şirket payının devir süresi Bu yılın Aralık ayında Musk'ın kişisel payının süresi Haziran 2027'de (Halka arz sonrası zorunlu kısıtlama — kilitlenme süresi bittiğinde) Temel şart Hisseler sadece ebeveynler veya vasiler tarafından resmen onaylanmış ve etkinleştirilmiş «aktif» hesaplara aktarılacaktır

Trump Accounts programı nedir?

Vergi avantajlarına sahip olan Trump Accounts (530A hesapları) devlet yatırım programı, Donald Trump yönetimi tarafından 18 yaş altı gençler için başlangıç sermayesi oluşturmak amacıyla başlatılmıştır. Beyaz Saray ve ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre:

Programda sosyal güvenlik numarasına sahip yaklaşık 70 milyon Amerikalı çocuk otomatik olarak kayıtlıdır;

Devlet, aileler ve büyük hayırseverler tarafından hesaplara çekilen toplam fon hacmi 9 milyar doları aşmıştır;

Daha önce SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell de bu projeye katkıda bulunarak şirketin 2 milyondan fazla hissesini bağışlamıştı.

Sizce çocuklar için erken yaşta yatırım hesabı açmak ve büyük teknoloji şirketlerinin hisselerini hediye etmek, gelecek neslin finansal okuryazarlığını nasıl etkiler?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve teknoloji, iş dünyası ve yatırım haberlerini takip eden yakınlarınızla bu haberi hemen paylaşın!