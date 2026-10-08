Elon Musk bir günde 30 milyar dolar kazandı

Amerikalı girişimci Elon Musk'ın serveti yeniden 1 trilyon doları aştı. Milyarderin varlığı 5 Ekim'de bir günde 30,6 milyar dolar arttı.

Servetteki bu keskin artışın temel nedeni Tesla ve SpaceX hisselerinin değer kazanması oldu.

Böylece Elon Musk, serveti 1 trilyon doların üzerinde olan kişiler arasına geri döndü.

Milyarderin toplam serveti doğrudan hisse senedi değerlerine bağlı olduğundan, finansal göstergeleri piyasadaki değişimlere göre sık sık değişiklik göstermektedir.