Elon Musk bir günde 30 milyar dolar kazandı
Amerikalı girişimci Elon Musk'ın serveti yeniden 1 trilyon doları aştı. Milyarderin varlığı 5 Ekim'de bir günde 30,6 milyar dolar arttı.
Servetteki bu keskin artışın temel nedeni Tesla ve SpaceX hisselerinin değer kazanması oldu.
Böylece Elon Musk, serveti 1 trilyon doların üzerinde olan kişiler arasına geri döndü.
Milyarderin toplam serveti doğrudan hisse senedi değerlerine bağlı olduğundan, finansal göstergeleri piyasadaki değişimlere göre sık sık değişiklik göstermektedir.
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