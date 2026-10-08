Elon Musk bir günde 30 milyar dolar kazandı

·2·Dünya
Elon Musk bir günde 30 milyar dolar kazandı

Amerikalı girişimci Elon Musk'ın serveti yeniden 1 trilyon doları aştı. Milyarderin varlığı 5 Ekim'de bir günde 30,6 milyar dolar arttı.

Servetteki bu keskin artışın temel nedeni Tesla ve SpaceX hisselerinin değer kazanması oldu.

Böylece Elon Musk, serveti 1 trilyon doların üzerinde olan kişiler arasına geri döndü.

Milyarderin toplam serveti doğrudan hisse senedi değerlerine bağlı olduğundan, finansal göstergeleri piyasadaki değişimlere göre sık sık değişiklik göstermektedir.

Elon MuskTeslaSpaceXEkonomiTeknoloji
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

SpaceX ve Tesla uzayda güneş enerjisi üretmeyi planlıyorSpaceX ve Tesla uzayda güneş enerjisi üretmeyi planlıyor2 Ekim 13:55Tesla ve SpaceX'in dev Terafab sırları ortaya çıktıTesla ve SpaceX'in dev Terafab sırları ortaya çıktı10 Ağustos 08:50Tesla yeni Optimus Gen 3 robotunun görünümünü açıkladıTesla yeni Optimus Gen 3 robotunun görünümünü açıkladı24 Eylül 14:58Tesla ve SpaceX Texas’ta 16,8 milyar dolarlık "Terafab" fabrikası kuracakTesla ve SpaceX Texas’ta 16,8 milyar dolarlık "Terafab" fabrikası kuracak6 Ağustos 20:21SpaceX ABD'de Starlink Mini fiyatını rekor seviyeye düşürdüSpaceX ABD'de Starlink Mini fiyatını rekor seviyeye düşürdü2 Ekim 18:29SpaceX Star Mind uydularının gücü ISS'yi aşıyorSpaceX Star Mind uydularının gücü ISS'yi aşıyor2 Ekim 12:52
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?
436 kiloluk Pakistanlı adam nasıl yaşıyor?