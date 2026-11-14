Elon Musk'ın büyük planı yine ertelendi: Starship testinde neler yaşandı?
Amerikalı özel havacılık ve uzay şirketi SpaceX, Starship roket sisteminin 15. test uçuşunu gerçekleştirdi. Ancak şirket, bu kez belirlediği en büyük hedeflerden biri olan roketin her iki parçasını da fırlatma sahasına geri getirme planını tam olarak yerine getiremedi.
Teknik arıza ve roketin ilk aşamasının akıbeti
14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece, Teksas'taki uzay üssünden Starship bir kez daha gökyüzüne yükseldi. Şirket lideri Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada bu kez hem Super Heavy güçlendiricisini hem de üst kısımdaki Starship gemisini başarıyla fırlatma sahasına geri getirmeyi planladıklarını belirtmişti.
Ancak uçuş sırasında meydana gelen teknik arızalar planı değiştirmeye zorladı. Yayın sırasında yorumcu şunları aktardı:
«Görünüşe göre güçlendirici artık suya iniş yapacak ve yakalanmak için geri dönmeyecek», — dedi yorumcu.
Sonuç olarak, yaşanan sorunlar nedeniyle Super Heavy güçlendiricisi fırlatma sahasına geri dönemedi ve Meksika Körfezi'ne iniş yaptı.
Test göstergeleri ve parametreler
Veriler
Test numarası
Starship 15. test uçuşu
Tarih
14 Kasım
Fırlatma yeri
Güney Teksas Uzay Üssü
İlk aşamanın akıbeti
Teknik arıza nedeniyle Meksika Körfezi'ne iniş yaptı
Starship gemisinin uçuşu devam ediyor
Roketi geri getirme planı tam olarak gerçekleşmese de, üst kısımdaki Starship gemisi uzaydaki uçuşuna başarıyla devam ediyor. Plana göre geminin Dünya çevresinde yaklaşık 14 tur atması ve alçak yörüngeye 26 adet Starlink uydusu bırakması gerekiyor.
Hatırlatmak gerekirse, Starship insanlık tarihindeki en büyük ve tamamen yeniden kullanılabilir taşıma sistemi olarak tasarlandı. Toplam yüksekliği yaklaşık 124 metre, ağırlığı ise 5 bin ton civarındadır. Sistem, 33 motorla donatılmış Super Heavy güçlendiricisi ve Starship adlı taşıma gemisinden oluşmaktadır.
Sizce SpaceX yakın gelecekte Starship roketini tamamen yeniden kullanılabilir ve güvenli bir sisteme dönüştürebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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