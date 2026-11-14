Elon Musk'ın büyük planı yine ertelendi: Starship testinde neler yaşandı?

Amerikalı özel havacılık ve uzay şirketi SpaceX, Starship roket sisteminin 15. test uçuşunu gerçekleştirdi. Ancak şirket, bu kez belirlediği en büyük hedeflerden biri olan roketin her iki parçasını da fırlatma sahasına geri getirme planını tam olarak yerine getiremedi.

Teknik arıza ve roketin ilk aşamasının akıbeti

14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece, Teksas'taki uzay üssünden Starship bir kez daha gökyüzüne yükseldi. Şirket lideri Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada bu kez hem Super Heavy güçlendiricisini hem de üst kısımdaki Starship gemisini başarıyla fırlatma sahasına geri getirmeyi planladıklarını belirtmişti.

Ancak uçuş sırasında meydana gelen teknik arızalar planı değiştirmeye zorladı. Yayın sırasında yorumcu şunları aktardı: