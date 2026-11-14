Elon Musk'ın büyük planı yine ertelendi: Starship testinde neler yaşandı?

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Elon Musk'ın büyük planı yine ertelendi: Starship testinde neler yaşandı?

Amerikalı özel havacılık ve uzay şirketi SpaceX, Starship roket sisteminin 15. test uçuşunu gerçekleştirdi. Ancak şirket, bu kez belirlediği en büyük hedeflerden biri olan roketin her iki parçasını da fırlatma sahasına geri getirme planını tam olarak yerine getiremedi.

Teknik arıza ve roketin ilk aşamasının akıbeti

14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece, Teksas'taki uzay üssünden Starship bir kez daha gökyüzüne yükseldi. Şirket lideri Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada bu kez hem Super Heavy güçlendiricisini hem de üst kısımdaki Starship gemisini başarıyla fırlatma sahasına geri getirmeyi planladıklarını belirtmişti.

Ancak uçuş sırasında meydana gelen teknik arızalar planı değiştirmeye zorladı. Yayın sırasında yorumcu şunları aktardı:

«Görünüşe göre güçlendirici artık suya iniş yapacak ve yakalanmak için geri dönmeyecek», — dedi yorumcu.

Sonuç olarak, yaşanan sorunlar nedeniyle Super Heavy güçlendiricisi fırlatma sahasına geri dönemedi ve Meksika Körfezi'ne iniş yaptı.

Test göstergeleri ve parametreler

Veriler

Test numarası

Starship 15. test uçuşu

Tarih

14 Kasım

Fırlatma yeri

Güney Teksas Uzay Üssü

İlk aşamanın akıbeti

Teknik arıza nedeniyle Meksika Körfezi'ne iniş yaptı

Starship gemisinin uçuşu devam ediyor

Roketi geri getirme planı tam olarak gerçekleşmese de, üst kısımdaki Starship gemisi uzaydaki uçuşuna başarıyla devam ediyor. Plana göre geminin Dünya çevresinde yaklaşık 14 tur atması ve alçak yörüngeye 26 adet Starlink uydusu bırakması gerekiyor.

Hatırlatmak gerekirse, Starship insanlık tarihindeki en büyük ve tamamen yeniden kullanılabilir taşıma sistemi olarak tasarlandı. Toplam yüksekliği yaklaşık 124 metre, ağırlığı ise 5 bin ton civarındadır. Sistem, 33 motorla donatılmış Super Heavy güçlendiricisi ve Starship adlı taşıma gemisinden oluşmaktadır.

Sizce SpaceX yakın gelecekte Starship roketini tamamen yeniden kullanılabilir ve güvenli bir sisteme dönüştürebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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