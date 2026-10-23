Tibet'te korkunç felaket: 7 büyüklüğündeki deprem can kaybına ve yıkıma yol açtı

·21·Dünya
Tibet'te korkunç felaket: 7 büyüklüğündeki deprem can kaybına ve yıkıma yol açtı

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde güçlü ve yıkıcı bir deprem meydana geldi. Doğal afet ciddi hasara ve can kayıplarına yol açtı.

Son gelen bilgilere göre, şiddetli sarsıntı sonucunda en az 16 kişi hayatını kaybetti, ayrıca 54 kişi çeşitli derecelerde yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Merkez üssünde yıkım: Nagchu şehrindeki durum

Afetten en çok etkilenen bölgelerden biri Nagchu şehri oldu:

  • Yıkılan evler: Şehir ve çevresindeki yerleşim yerlerinde yüzlerce konut tamamen çöktü veya oturulamaz hale geldi;

  • Altyapı hasarı: İletişim, yol ve elektrik şebekelerinde kesintiler yaşanıyor, bu da kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor;

  • Kurtarma çalışmaları: Bölgeye acilen özel kurtarma ekipleri, sağlık personeli ve ağır iş makineleri sevk edildi. Enkaz altında kalanları arama kurtarma operasyonları hızla devam ediyor.

Güvenlik önlemleri ve yardım

Hükümet tarafından afetzedeler için geçici barınaklar kuruluyor; sıcak giysi, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırılıyor. Sismologlar bölgede artçı sarsıntı riskinin devam ettiği konusunda uyarılarda bulunarak halkı güvenli yerlerde kalmaya çağırıyor.

TibetNagchuDepremÇinAfet
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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