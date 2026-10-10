Panama'da 7,7 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi (video)

·9·Dünya
Panama'da 7,7 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi (video)

Dün, 9 Ekim günü Panama'nın güneyinde 7,7 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntı sonucunda birçok bina hasar gördü, bazı yapılar yıkıldı ve binlerce insan güvenlik amacıyla sokaklara döküldü. Şu ana kadar can kaybı veya yaralanma olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili haber Reuters tarafından duyuruldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre deprem, 12,6 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssü, ülkenin başkenti Panama City'den yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta, nüfusun seyrek olduğu bir bölgede yer alıyor. Ana depremin ardından yer altındaki hareketlilik devam etti ve ülke genelinde 40'tan fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

Şiddetli sarsıntılar Panama City'de de hissedilir derecede etkili oldu. Güvenlik önlemleri kapsamında ofis binalarında çalışan personel tahliye edildi. Binlerce insanın aynı anda sokaklara çıkması nedeniyle şehirde trafik akışı zorlaştı.

Ayrıca, Tocumen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar geçici olarak durduruldu. Durumun istikrara kavuşmasının ardından hava trafiği yeniden normale döndü. Ülke ekonomisi için kritik öneme sahip olan Panama Kanalı ve Cobre Panama bakır madeni ise depremden sonra normal faaliyetlerini sürdürdü.

Devlet Başkanı hasar gören şehre gitti

Panama Devlet Başkanı Raul Mulino, depremden etkilenen Penonome şehrini ziyaret etti. Bu bölgede bazı binaların yıkıldığı ve bir kilisenin hasar gördüğü belirtildi. Sarsıntının etkileri ülkenin güneyindeki Chitre şehri ve Los Santos eyaleti kıyılarında da gözlemlendi.

Panama Jeoloji Enstitüsü Müdürü Nestor Luke, depremin Asuero-Sona fay hattında biriken enerjinin boşalması sonucu meydana geldiğini açıkladı. Luke, sarsıntının yarattığı titreşimlerin ülkenin tüm bölgelerinde hissedildiğini vurguladı.

Panama City'de sarsıntı yaklaşık 40 saniye sürdü. Bu süre zarfında binaların içindeki insanlar şiddetli sarsıntıyı hissetti ve çoğu güvenli bir yere çıkmaya çalıştı.

Deprem sırasında eski binalardan birinin altıncı katında bulunan Sabina Rios, sarsıntıların çok şiddetli olduğunu ve uzun sürdüğünü ifade etti.

"Deprem şiddetli hissedildi ve uzun sürdü. Son yıllarda hissettiğim en uzun sarsıntıydı" dedi.

48 yaşındaki teknik personel Viktor Pinson ise deprem anında yüksek binalarda çalışan cam temizlikçilerinin şiddetli sarsıntı nedeniyle savrulduklarına tanık olduğunu belirtti.

"Ölmemeleri bir mucize" dedi.

Ekonomik hasar ve elektrik kesintileri

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun ilk değerlendirmelerine göre, depremin yol açtığı ekonomik hasarın Panama'nın gayri safi yurtiçi hasılasının %1 ila %10'una ulaşabileceği tahmin ediliyor. Bu oran, doğal afetin ülke ekonomisi üzerinde önemli bir etki yaratma olasılığını gösteriyor.

Ülkede elektrik dağıtım hizmeti veren Naturgy şirketi de deprem sonrası durumla ilgili bilgi verdi. Şirket, Panama'nın altı eyaletinde elektrik kesintileri yaşandığını bildirdi.

Panama'da bu tür şiddetli depremlerin sık yaşanmadığı belirtiliyor. Buna rağmen ülkede acil durumlara hazırlıklı olmaya büyük önem veriliyor. Bu amaçla 12 Ekim'de halkın acil durumlarda tahliyesine yönelik ulusal bir tatbikat yapılması planlanıyor.

Panama DepremiPanama KanalıNestor LukeNaturgy ŞirketiRaul Mulino
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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