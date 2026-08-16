Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem: Onlarca kişi hayatını kaybetti (video)
Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da bir başka korkunç doğal afet meydana geldi. 15 Ağustos'a bağlayan gece ülkenin Flores Adası bölgesinde 7,7 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi.
Sarsıntıların ardından üç ilde acil tsunami uyarısı yapıldı.
47 can kaybı ve enkaz altında kalanlar
Reuters'ın Ulusal Afet Yönetim Ajansı'na (BNPB) dayandırdığı haberine göre deprem büyük yıkıma yol açtı:
Can kaybı artıyor: Son resmi verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı en az 47 kişiye ulaştı (ilk olarak 38 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti);
Tahliye ve kurtarma: Afet bölgesinden yaklaşık 2 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi;
Binalarda mahsur kalanlar: Deprem nedeniyle çok sayıda kişi yıkılan binaların içinde mahsur kaldı;
Maumere Limanı'ndaki kayıplar: Maumere liman kenti yakınlarında 20 kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin yaralandığı ve iki kişinin enkaz altında kaldığı tespit edildi.
Altyapı hasarı ve 6,2 büyüklüğündeki artçı sarsıntılar
Jakarta Globe'un haberine göre sarsıntılar çok geniş bir alanı etkiledi:
Yıkılan yapılar: Çok sayıda konut, okul, devlet kurumu ve hastane ciddi hasar gördü veya yıkıldı;
Ulaşıma kapanan yollar: Dağlık bölgelerde meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı önemli kara yollarında ulaşım durdu;
Şiddetli artçı sarsıntılar: Ana sarsıntının ardından bölgede büyüklüğü 6,2'ye kadar ulaşan artçı sarsıntılar peş peşe kaydedildi. Uzaklardaki Kuzey Kurilsk sakinleri bile 5 büyüklüğüne kadar olan sarsıntıları hissetti.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken hasarın boyutunun belirlenmesi ve insanların güvenli bölgelere taşınması için önlemler alınıyor.
Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.
…