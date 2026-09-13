Bir günde 60'tan fazla deprem kaydedildi: Güney Kaliforniya'da art arda sarsıntılar

ABD'nin en yoğun nüfuslu eyaleti olan Kaliforniya'da beklenmedik yer altı hareketliliği gözlemlendi ve halk ile uzmanların dikkatini üzerine çekti. Sismologlarınresmi verilerine dayanarak New York Post tarafından yayınlanan habere göre, sadece bir gün içinde eyaletin güneyinde 60'tan fazla art arda deprem meydana geldi. Bu sarsıntıların çoğu zayıf olsa da, kısa sürede kümelenmiş şekilde tekrarlanmaları ve Los Angeles ile San Francisco gibi büyük şehirlerin çevresinde yoğunlaşmaları sismik endişeleri artırıyor. Bölgedeki aktif jeolojik fay hatları nedeniyle, bu tür yer altı hareketlerinin büyük bir felaketin habercisi mi yoksa doğal bir olay mı olduğu soruları gündeme geliyor. Peki, bir gün içindeki 60'tan fazla deprem hangi bölgeleri etkiledi, kaydedilen en yüksek büyüklük neydi ve halk güvenliği konusunda neler söyleniyor?

Los Angeles çevresindeki ana küme: 60'lık dalganın detayları

Sismik istasyonlar tarafından kaydedilen depremlerin ölçeği ve özellikleri:

Bir günde 60'tan fazla olay: Güney Kaliforniya genelinde gün boyunca toplamda 60'tan fazla farklı şiddette yer sarsıntısı kaydedildi;

Büyüklük seviyesi: Uzmanlarsarsıntıların çoğunun 2,0 büyüklüğünün altında olduğunu ve temel olarak hassas ekipmanlarla tespit edildiğini belirtiyor;

Los Angeles merkez üssü: Gözlemlenen bu yer altı sarsıntılarının ana kısmının (kümesinin) tam olarak metropol olan Los Angeles şehri çevresinde yoğunlaştığı bildiriliyor.

Santa Catalina ve San Francisco: 3,4 büyüklüğünde hissedilir sarsıntılar

Zayıf sarsıntıların yanı sıra halk tarafından net bir şekilde hissedilen depremler de yaşandı:

Santa Catalina Adası'ndaki sabah heyecanı: KTLA kanalının bildirdiğine göre, yerel saatle Cumartesi sabahı erken saatlerde Santa Catalina Adası bölgesinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem hissedildi;

San Francisco Körfezi'ndeki sarsıntı: New York Post'un verilerine göre, Cumartesi gecesi bir başka 3,4 büyüklüğündeki deprem San Francisco Körfezi bölgesini etkiledi;

Hasar ve güvenlik: Bu 3,4 büyüklüğündeki dalgalar insanlar tarafından hissedilse de, şu ana kadar ciddi bir yıkım veya yaralanma haberi gelmedi.

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Kaliforniya bölgesindeki yer altı hareketleri küresel sismolojide neden önemli?

San Andreas Fayı faktörü: Kaliforniya eyaleti, dünyanın en tehlikeli tektonik yapılarından biri olan San Andreas Fayı bölgesinde yer almaktadır ve burada düzenli olarak plaka hareketleri meydana gelir;

Yer altı basıncının tahliyesi: Bilim insanları, çok sayıda küçük büyüklükteki depremin genellikle tektonik plakalar arasında biriken devasa enerjinin kademeli ve güvenli bir şekilde boşalmasına yardımcı olduğunu belirtiyor;

Kesintisiz izleme: ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) ve yerel sismologlar, bu sarsıntı zincirini gece gündüz izleyerek daha büyük bir sarsıntı riskini değerlendirmeye devam ediyor.

Los Angeles ve San Francisco çevresinde bir gün içinde gözlemlenen bu çok sayıda sarsıntı, doğanın gücünü hatırlattı ve Kaliforniya halkının her zaman sismik güvenlik önlemlerine hazır olması gerektiğini bir kez daha gösterdi.

Sizce bir gün içinde 60'tan fazla küçük depremin meydana gelmesi yer altındaki tehlikeli basıncın boşaldığına mı işaret ediyor, yoksa büyük bir doğal afetin yaklaşan bir sinyali olabilir mi? Bölgedeki sismik güvenlik önlemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Kaliforniya'daki bu sıra dışı doğa olayının analizini tüm yakınlarınızla paylaşın!