Kolombiya’da korkunç deprem: 132 kişi hayatını kaybetti, ulusal afet ilan edildi

·98·Dünya
Kolombiya’da korkunç deprem: 132 kişi hayatını kaybetti, ulusal afet ilan edildi

Kolombiya’daki depremin sonuçları. Fotoğraf: AP Photo / Santiago Saldarriaga

Kolombiya’da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki güçlü depremde en az 132 kişi hayatını kaybetti, 570’ten fazla kişi yaralandı. Ülke yetkilileri bölgede ulusal ölçekte doğal afet ilan etti.

Caracol televizyonu, bu korkunç trajediyi yerel yetkililerin kaynaklarına dayandırarak bildirdi.

Depremin merkez üssü ve en çok zarar gören bölgeler

Korkunç yer sarsıntısı pazartesi sabahı meydana geldi.

  • Merkez üssü: Chocó departmanındaki San José del Palmar belediyesi sınırlarında bulunuyor.

  • Büyüklüğü: 7,4.

  • Etkisi: Sarsıntılar Kolombiya’nın büyük bölümünde ve komşu ülkelerde de açıkça hissedildi.

En ağır ve can kaybının en fazla olduğu durum Pereira ile “Kahve Bölgesi”nin diğer kesimlerinde, ayrıca Valle del Cauca ve Chocó departmanlarında görülüyor. Resmî verilere göre 32 şehir “kırmızı” tehlike seviyesine alındı.

Dehşet verici yıkım: Altyapı ve konutlar

Doğal afet büyük yıkıma yol açtı:

  • 1.575 konut binası ciddi hasar gördü;

  • 37 konut tamamen yıkıldı;

  • 18 sağlık merkezi ve hastane zarar gördü;

  • 52 eğitim kurumu hasar gördü;

  • 18 karayolu ve 7 havaalanı altyapısı zarar gördü.

Ulusal afet ve kurtarma çalışmaları

Kolombiya hükümeti ülkede resmen ulusal ölçekte doğal afet ilan etti. Şu anda afet bölgelerinde kurtarma ekipleri ve askerler, enkaz altındaki insanları kurtarmak ve yaralılara acil tıbbi yardım sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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KolombiyaSan José del PalmarChocóPereiraCaracol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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