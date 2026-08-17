Endonezya’da 7,7 büyüklüğündeki deprem: Can kaybı 53’e yükseldi

·29·Dünya
Endonezya’da 7,7 büyüklüğündeki deprem: Can kaybı 53’e yükseldi

Endonezya’da meydana gelen şiddetli deprem, ülkenin doğusunda büyük yıkıma yol açtı. 7,7 büyüklüğündeki sarsıntı, 15 Ağustos’ta Flores Adası yakınlarında kaydedildi. Afetin sonuçlarını giderme çalışmaları sürerken can kaybı da artıyor.

Son verilere göre depremde en az 53 kişi hayatını kaybetti, 130’dan fazla kişi yaralandı. Yaklaşık 5 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Endonezya’da 7,7 büyüklüğündeki deprem: Can kaybı 53’e yükseldi

Deprem çok sığ bir derinlikte meydana geldi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nun verilerine göre depremin merkez üssü, Doğu Nusa Tenggara eyaletindeki Ende kentinin kuzeybatısında, Flores Adası kıyılarından uzak olmayan bir bölgede bulunuyor. Sarsıntı yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremin sığ bir derinlikte gerçekleşmesi etkisini daha da artırdı. Bölgede binalar hasar gördü, bazı evler yıkıldı ve heyelanlar meydana geldi.

Endonezya’da 7,7 büyüklüğündeki deprem: Can kaybı 53’e yükseldi

Tsunami tehlikesi de ortaya çıktı

Şiddetli sarsıntının ardından yetkililer bazı kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yayımladı. Daha sonra büyük bir tehlikenin kalmadığı anlaşılınca uyarı kaldırıldı.

Buna rağmen bazı kıyılarda deniz seviyesinde yükselme gözlendi. Örneğin Riung köyünde dalga yüksekliğinin 1,61 metreye kadar ulaştığı bildirildi.

Endonezya’da 7,7 büyüklüğündeki deprem: Can kaybı 53’e yükseldi

Kurtarma çalışmaları güçlükle sürdürülüyor

Depremin ardından bölgede çok sayıda heyelan meydana gelmesi kurtarma ekiplerinin çalışmalarını önemli ölçüde zorlaştırdı. Bazı yollar ulaşıma kapandı, elektrik ve iletişim sistemlerinde kesintiler yaşandı.

Özellikle Flores Adası’ndaki bazı uzak bölgelere ulaşmak zor oldu. Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan kişileri arama ve yaralılara yardım etme çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin ardından yaklaşık 1.000 artçı sarsıntı kaydedildi. Bunların bazıları halk tarafından hissedildi. Bu durum insanların daha güvenli yerlere taşınmasına neden oluyor.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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