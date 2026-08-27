Sınırda korkunç felaket: Nepal ve Çin'de yüzlerce turist kayıp (video)

Nepal'deki durum: Rusya'nın Nepal Büyükelçiliği'nin bildirdiğine göre, doğal afetin yaşandığı bölgede en az dört Rus vatandaşı bulunuyordu ve şu anda onlarla iletişim tamamen kesilmiş durumda;

Tibet'teki sel: Rusya'nın Çin Büyükelçiliği'nin verilerine göre, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong ilçesinde meydana gelen selin ardından iki Rus vatandaşı kayboldu, diğer üç kişinin nerede olduğuyla ilgili soruşturma devam ediyor.