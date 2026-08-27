Sınırda korkunç felaket: Nepal ve Çin'de yüzlerce turist kayıp (video)

·11·Dünya
Sınırda korkunç felaket: Nepal ve Çin'de yüzlerce turist kayıp (video)

Nepal'in kuzeyinde meydana gelen şiddetli sel ve ölümcül heyelanlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı en az 270'e ulaştı. Bu bilgi, Hindistan'ın önde gelen ANI haber ajansı tarafından Nepal büyükelçiliğindeki kaynaklara dayandırılarak bildirildi.

Felaketin boyutu oldukça büyük olup bölgede arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yerel halkın yanı sıra, onlarca ülkeden gelen yüzlerce turistin akıbeti belirsizliğini koruyor.

28 ülkeden 476 turist: Kayıp istatistikleri

Büyükelçilik yetkilileri, felaket kurbanları ve aranan kişilerle ilgili son bilgileri açıkladı:

  • Bulunan cesetler: Şu ana kadar kurtarma ekipleri tarafından 270 kurbanın cesedi bulundu ve kimlik tespiti çalışmaları devam ediyor;

  • Yabancı turistler tehlikede: Resmi verilere göre, 28 ülkeden gelen toplam 476 yabancı uyruklu kişi kayıp listesine dahil edildi;

  • İletişim kopukluğu: Dağlık bölgelerdeki iletişim sistemlerinin arızalanması nedeniyle birçok turist grubu ve yerel halkla bağlantı kurulamıyor.

Felaketin nedeni: Sınırda kar ve kaya çığı

İlk bilgilere göre, şiddetli sel dalgası 26 Ağustos sabahı meydana geldi:

  • Heyelan kaynağı: Trajedi, Nepal ve Çin sınırındaki 'Rasuwagadhi' sınır kapısının yaklaşık 20 km kuzeydoğusunda meydana gelen devasa kar ve kaya çığı sonucu başladı;

  • Sel akıntısı: Dağlardan inen devasa kütle nehir yataklarını tıkayarak, aşağıdaki vadilere doğru yıkıcı bir sel dalgası oluşturdu.

Rus turistlerin akıbeti: Tibet ve Nepal'deki aramalar

Felaket bölgesinde Rus vatandaşlarının da bulunduğu öğrenildi:

  • Nepal'deki durum: Rusya'nın Nepal Büyükelçiliği'nin bildirdiğine göre, doğal afetin yaşandığı bölgede en az dört Rus vatandaşı bulunuyordu ve şu anda onlarla iletişim tamamen kesilmiş durumda;

  • Tibet'teki sel: Rusya'nın Çin Büyükelçiliği'nin verilerine göre, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki Gyirong ilçesinde meydana gelen selin ardından iki Rus vatandaşı kayboldu, diğer üç kişinin nerede olduğuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bölgedeki kurtarma operasyonları zorlu hava koşulları ve dağlık arazide devam ediyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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