Tacikistan'da büyücüler, falcılar ve müşterileri 'kara liste'ye alınıyor

Tacikistan'da halk arasında hurafelerin yok edilmesi, dolandırıcılık ve büyü yoluyla vatandaşların kandırılması durumlarına karşı geniş çaplı bir mücadele başlatıldı.

Ülke İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, artık bu tür yasa dışı ve aldatmaya dayalı faaliyetlerde bulunanlar ile onlara başvuran kişiler tek bir özel veri tabanına (listeye) dahil edilecek.

Özel 'kara liste'ye kimler girecek?

Bakanlığın açıklamasında, denetim altına alınacak kişilerin kapsamının oldukça geniş olduğu özellikle vurgulandı:

Falcılar ve büyücüler: Büyü, falcılık ve halkı kandırma yoluyla maddi çıkar sağlayanlar;

Sahte din adamları: Kendini sahte din alimi veya 'molla' olarak tanıtıp yasa dışı dini hizmet veren bazı şahıslar;

Ahlaksızlık ve uyuşturucu ile bağlantılı olanlar: Fuhuş yapanlar, müşterileri ve uyuşturucu madde kullananlar;

Müşteriler ve yakınları: En önemlisi, bu faaliyetlerde bulunanların hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar da inceleme altına alınarak listeye kaydedilecek.

Sürekli denetim ve kurumlara bilgi verme

Listeye alınan kişiler kolluk kuvvetlerinin sürekli denetimi altında olacak:

Bilgi paylaşımı: İlgili devlet ve kolluk kuvvetleri resmi talepte bulunduğunda, bu kişilerin bilgileri veri tabanından doğrudan sağlanacaktır;

Kişisel itibar riski: Bu durum, söz konusu kişilerin gelecekteki iş hayatlarını ve sosyal statülerini önemli ölçüde etkileyebilir.

'Çocuklarınızın önünde adınızı lekelemeyin': İçişleri Bakanlığı'ndan vatandaşlara çağrı

Tacikistan İçişleri Bakanlığı, tüm vatandaşları dikkatli olmaya ve bu tür kişilerden uzak durmaya çağırdı: