Tacikistan'da falcılar ve büyücüler özel gözetim altına alınıyor

·5·Dünya
Tacikistan'da falcılar ve büyücüler özel gözetim altına alınıyor

Tacikistan'da falcılık, büyücülük, batıl inançlar ve vatandaşları dolandırmaya yönelik faaliyetlere karşı denetim sıkılaştırılıyor. Ülke İçişleri Bakanlığı, bu tür işlerle uğraşan kişileri özel bir veri tabanına kaydetmeyi planladığını duyurdu.

Bakanlığın 21 Ekim'de yayınladığı açıklamaya göre, listeye çeşitli kategorilerden kişiler dahil edilecek. Bunlar arasında falcılar, büyücülükle uğraşanlar ve kendilerini dini alim olarak tanıtan bazı kişiler de bulunuyor.

Özel listeye kimler dahil edilecek?

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, veri tabanı sadece falcı ve büyücülerle sınırlı kalmayacak. Fuhuşla bağlantılı faaliyetlerde bulunan kişiler, müşterileri ve yakınları ile uyuşturucu madde kullananlar da listeye dahil edilebilir.

Belirtildiğine göre, listeye alınan kişiler ilgili kurumların gözetimi altında olacak. Gerekli durumlarda yetkili birimlerin talebi üzerine bu kişiler hakkındaki bilgiler de paylaşılacak.

Bakanlıktan vatandaşlara çağrı

Tacikistan İçişleri Bakanlığı, halkı vatandaşları dolandıran ve batıl inançlara dayalı faaliyetlerde bulunan kişilere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Bakanlık açıklamasında, bu tür kişilerle ilişkiden uzak durmanın vatandaşların kendileri ve aileleri için de önemli olduğu vurgulandı.

Söz konusu önlemler, ülkede batıl inanç, dolandırıcılık ve toplum için zararlı görülen faaliyetlerin önlenmesini amaçlıyor.

Tacikistanİçişleri BakanlığıFalcılıkBatıl İnançDolandırıcılık
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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