Büyü yapıldığı söylenen olay

Sosyal medyada bir kadına büyü yapıldığı iddia edilen bir video yayıldı. Videoda, eski bir fotoğrafta kadının göz, burun ve boğaz bölgelerine iğneler batırıldığı görülüyor.

Sonraki karelerde ise kadının aynı yerlerinde yaralar oluştuğu gösteriliyor. Bu durum, sosyal medya kullanıcıları arasında çeşitli tahminlere yol açıyor.

Bazı takipçiler fotoğraftaki durumu büyü ile ilişkilendirdi. Yorumlarda bu işi yapan kişinin eylemi kınandı. Birçok kişi böyle bir kötülüğün sahibine döneceğini yazdı.

Olayın gerçek sebebi ve videodaki durumların gerçeğe ne kadar uygun olduğu ise henüz bilinmiyor.