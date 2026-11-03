28 yıl boyunca dünyayı yürüyerek gezen İngiliz nihayet evine döndü

İngiliz Karl Bushby, 28 yıl boyunca dünyayı yürüyerek dolaşma hayalini gerçekleştirdi. 1998'de başladığı yolculuğunu tamamlayan Bushby, 2 Kasım 2026'da İngiltere'nin Hull şehrindeki evine geri döndü.

Karl Bushby, yolculuğuna 1 Kasım 1998'de Şili'nin Punta Arenas şehrinden başladı. Amacı, hiçbir taşıt kullanmadan dünyayı dolaşmak ve yolculuğu tamamen bitirmeden evine dönmemekti. Bu süre zarfında dört kıta ve 30 ülkeden geçerek yaklaşık 50 bin kilometre yol kat etti.

Maceraperest, yolculuğu sırasında donmuş Bering Boğazı'nı geçti, Rusya, Asya ve Avrupa topraklarında ilerledi. Ayrıca 2024'te Hazar Denizi'ni 31 günde, 2026 Ekim ayında ise Manş Denizi'ni yüzerek geçti. Son yüzüşü üç gün sürdü.

Karl'ın yolculuğunu tamamlaması; vize sorunları, hava koşulları, finansal engeller ve pandemi gibi çeşitli zorluklar nedeniyle birkaç kez gecikti. Başlangıçta yaklaşık 12 yıl sürmesi beklenen keşif gezisi bu şekilde 28 yıla uzadı.

Nihayet 2 Kasım'da memleketine ulaştı. Karl'ı annesi Angela, 36 yaşındaki oğlu Adam ve bugüne kadar hiç görmediği 12 yaşındaki torunu karşıladı. Annesiyle buluştuğu o duygusal anlar medyaya da yansıdı.

28 yıllık yolculuktan sonra şimdi ne yapacağı sorusuna Karl, henüz net bir planı olmadığını söyledi. Ancak yolculuğu hakkında bir belgesel çekiliyor; ayrıca kitap yazmayı ve söyleşiler düzenlemeyi planlıyor.