28 yıl boyunca dünyayı yürüyerek gezen İngiliz nihayet evine döndü

·87·Dünya
28 yıl boyunca dünyayı yürüyerek gezen İngiliz nihayet evine döndü

İngiliz Karl Bushby, 28 yıl boyunca dünyayı yürüyerek dolaşma hayalini gerçekleştirdi. 1998'de başladığı yolculuğunu tamamlayan Bushby, 2 Kasım 2026'da İngiltere'nin Hull şehrindeki evine geri döndü.

Karl Bushby, yolculuğuna 1 Kasım 1998'de Şili'nin Punta Arenas şehrinden başladı. Amacı, hiçbir taşıt kullanmadan dünyayı dolaşmak ve yolculuğu tamamen bitirmeden evine dönmemekti. Bu süre zarfında dört kıta ve 30 ülkeden geçerek yaklaşık 50 bin kilometre yol kat etti.

Maceraperest, yolculuğu sırasında donmuş Bering Boğazı'nı geçti, Rusya, Asya ve Avrupa topraklarında ilerledi. Ayrıca 2024'te Hazar Denizi'ni 31 günde, 2026 Ekim ayında ise Manş Denizi'ni yüzerek geçti. Son yüzüşü üç gün sürdü.

Karl'ın yolculuğunu tamamlaması; vize sorunları, hava koşulları, finansal engeller ve pandemi gibi çeşitli zorluklar nedeniyle birkaç kez gecikti. Başlangıçta yaklaşık 12 yıl sürmesi beklenen keşif gezisi bu şekilde 28 yıla uzadı.

Nihayet 2 Kasım'da memleketine ulaştı. Karl'ı annesi Angela, 36 yaşındaki oğlu Adam ve bugüne kadar hiç görmediği 12 yaşındaki torunu karşıladı. Annesiyle buluştuğu o duygusal anlar medyaya da yansıdı.

28 yıllık yolculuktan sonra şimdi ne yapacağı sorusuna Karl, henüz net bir planı olmadığını söyledi. Ancak yolculuğu hakkında bir belgesel çekiliyor; ayrıca kitap yazmayı ve söyleşiler düzenlemeyi planlıyor.

Karl BushbyDünya TuruYürüyüşKeşif GezisiMacera
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İngiliz gezgin 28 yıldır dünyayı yürüyerek dolaşıyorİngiliz gezgin 28 yıldır dünyayı yürüyerek dolaşıyor21 Ekim 18:19Britanyalı adam 28 yılda 29 ülkeyi yürüyerek gezdiBritanyalı adam 28 yılda 29 ülkeyi yürüyerek gezdi11 Ekim 14:0176 kilodan fazla kilo veren kadın hayatındaki değişimleri anlattı76 kilodan fazla kilo veren kadın hayatındaki değişimleri anlattı3 Ekim 14:45Kayıp İngiliz Barselona'da 10 gün tatil yaptıKayıp İngiliz Barselona'da 10 gün tatil yaptı7 Temmuz 15:5999 yaşında uçak kanadında uçuş: İngiliz büyükanne Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi99 yaşında uçak kanadında uçuş: İngiliz büyükanne Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi19 Ekim 13:22Dünyanın en mutlu turistik destinasyonu belli olduDünyanın en mutlu turistik destinasyonu belli oldu22 Eylül 18:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Milyoner eşi, gözlerden uzak tatil yapabilmesi için 50 milyon dolara özel ada satın aldı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
Uykuya dalarken neden aniden irkilerek uyanırız?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu