Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an dersleri aldığı, "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak bilinen Ali Kemal Hut 92 yaşında hayatını kaybetti. Devlet başkanı, hocasının cenaze törenine bizzat katılarak tabutunu omuzladı. Konuyla ilgili haberi "TRT Haber" duyurdu.

Türk basınında yer alan haberlere göre, Ali Kemal Hut 26 Kasım'da vefat etti. 27 Kasım'da İstanbul'daki Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok bakan, devlet ve toplum temsilcisi katıldı.

Cenaze namazını İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi öğretim görevlisi Dr. Aziz Çınar kıldırdı. Namazın ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş merhum için dua etti.

Törende bir konuşma yapan Erdoğan, hocasını çocukluğundan, Kasımpaşa'daki Cami-i Kebir'den tanıdığını belirtti. Erdoğan, Ali Kemal Hut'un daha sonra İstanbul'un Fatih ilçesindeki Çarşamba semtine taşındığını ve Emir Buhari'de talebeler yetiştirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kemal Efendi'yi çok severdik. O bir tevazu timsaliydi. Tevazu konusunda onun gibi insanlar herhalde çok azdır" dedi.

Erdoğan ayrıca, hocasını vefatından bir hafta önce ziyaret ettiğini hatırlattı. Merhum için dua ederek, toplananlardan da hocalarından razı olmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasının ardından Ali Kemal Hut'un tabutu cenaze aracına taşındı. Erdoğan da tabutu omuzlayarak hocasını son yolculuğuna uğurladı. Merhum, İstanbul'un Ayvansaray semtindeki Emir Buhari Tekkesi haziresine defnedildi.