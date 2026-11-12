Türkiye lideri Gazze'deki durum ve İsrail'in engellemeleri hakkında neler söyledi?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında yaptığı konuşmada, İsrail'i Gazze Şeridi'ne yaşam konteynerleri gönderilmesini kasten engellemekle suçladı. Türkiye lideri, bölgedeki şiddetli yağışlar nedeniyle on binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırların su ve çamur altında kaldığını vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamasının ana noktaları ve «ekokırım» suçlaması

Ankara'nın Gazze halkı için geçici barınak olarak konteyner göndermeye tamamen hazır olduğu, ancak İsrail hükümetinin buna kesinlikle izin vermediği özellikle belirtildi. O, The Jerusalem Post gazetesinin aktardığı konuşmasında, savunmasız çocuklar da dahil olmak üzere Filistinlilerin şiddetli yağmur ve kalın çamur içindeki elverişsiz çadırlarda yaşamak zorunda kaldıklarını kaydetti. Erdoğan, uluslararası toplumu insani yardım konvoylarının engelsiz geçişini derhal sağlamaya çağırdı.

Ayrıca Türkiye lideri, zirve kürsüsünden Gazze'deki durumu açıkça «ekokırım» (ekolojik yıkım) olarak nitelendirdi ve askeri operasyonların bölgenin doğasına ve hayati altyapısına büyük zarar verdiğini kesin bir dille vurguladı.

Tarafların görüşleri ve açıklamaları Temel detaylar ve argümanlar Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) İsrail, Gazze'ye yaşam konteynerlerinin gönderilmesini engelliyor; durum «ekokırım» olarak değerlendirildi İnsani kriz göstergesi Şiddetli yağışlar nedeniyle on binlerce Filistinlinin çadırları su ve çamur altında kaldı İsrail tarafının tutumu COGAT yapısı aracılığıyla 91 bin çadır ve 8,2 binden fazla kamyonla yardım ulaştırıldığı belirtildi Yeniden inşa şartı İsrail, Gazze'nin yeniden inşasının HAMAS'ın silahsızlandırılmasına bağlı olduğunu bildirdi

İsrail tarafının resmi tutumu ve karşı açıklamaları

Buna karşılık İsrail Başbakanlık Ofisi ve Savunma Kuvvetleri (SAHAL), COGAT (Hükümet Faaliyetleri Koordinasyon Birimi) aracılığıyla Gazze'ye kışlık yardım malzemeleri dahil olmak üzere 91.000 çadır ve 8.200'den fazla kamyonla gerekli ekipmanların ulaştırıldığını açıkladı.

Aynı zamanda İsrail yetkilileri, Gazze'de kapsamlı yeniden inşa çalışmalarına başlamanın ve büyük altyapı yardımları sağlamanın HAMAS hareketinin silahsızlandırılmasına bağlı olduğunu kesin bir dille vurguluyor. Ayrıca, NDTV haberine göre, İsrail temsilcileri Türkiye liderinin suçlamalarını reddederek bunları asılsız propaganda olarak nitelendirdi.

Sizce uluslararası arenadaki bu tür sert açıklamalar ve insani sorunlar, Gazze'deki zorlu hava koşullarında kalan sivillerin durumunu iyileştirmek için gerçek bir ivme kazandırabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!