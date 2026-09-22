Erdoğan New York'ta ağlayan çocuğa nadide bir altın sikke hediye etti (video)

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Erdoğan New York'ta ağlayan çocuğa nadide bir altın sikke hediye etti (video)

BM Genel Kurulu'nun yeni oturumuna katılmak üzere ABD'nin New York şehrine giden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okyanus ötesinde herkesi kendine hayran bırakan samimi ve etkileyici hareketiyle uluslararası medyanın ve sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Şehir merkezindeki ünlü Türk Evi binası önünde devlet başkanını binlerce vatandaşı büyük bir heyecanla bekliyordu. Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olduğu bir ortamda, kalabalığın arasında ailesinin kucağında başkanı dört saat boyunca şiddetli yağmur altında bekleyen bir bebeği fark eden Erdoğan, korumalara metal bariyerleri derhal açmaları talimatını verdi.

Türkiye lideri, sırılsıklam olmuş aileyi şahsen yanına davet ederek onlarla görüştü. Ancak karşısındaki kalabalık, gürültü ve kamera flaşlarından korkarak ağlamaya başlayan çocuğu gören Erdoğan, onu sakinleştirmek için cebinden kadim bir milli gelenek sembolü olan özel bir altın sikke çıkardı, minik çocuğun eline tutuşturdu ve ailesinden çocuğu asla rahatsız etmemelerini istedi. New York'un yağmurlu sokaklarında yaşanan bu yürekleri ısıtan anın videosu kısa sürede milyonlarca kez izlenerek küresel ağda viral bir trend haline geldi.

Peki, Türk kültüründe çocuklara altın sikke dağıtmak nasıl bir kadim anlam taşır, Erdoğan'ın diplomatik ziyaretleri sırasındaki insani vasıfları neden bu kadar çok konuşulur ve bu olay siyasi çevrelerde nasıl karşılandı?

«4 saatlik yağmur, bozulan protokol ve altın hediye»: New York'taki olayın 5 önemli noktası

Türk Evi önünde gerçekleşen samimi buluşmanın en özel detayları:

  • Katı protokolün aşılması: Erdoğan, New York'taki güvenlik bariyerlerinin kaldırılmasını isteyerek saatlerce bekleyen aileyi doğrudan yanına çağırdı;

  • Yağmur altında 4 saatlik metanet: Türkiye vatandaşları, devlet başkanlarıyla görüşmek amacıyla küçük çocuklarıyla birlikte olumsuz hava koşullarına rağmen sabırla beklediler;

  • Gözyaşları ve altın sikke hediyesi: Kalabalıktan korkan bebeği teselli etmek amacıyla başkan ona özel basım bir altın sikke hediye etti;

  • Ebeveynlere verilen şefkatli uyarı: Erdoğan, ağlayan çocuğunu sakinleştirmeye çalışan ebeveynlere seslenerek, çocuğu fazla sıkmamalarını ve rahatsız etmemelerini tembihledi;

  • Küresel viral dalgası: ABD'de gerçekleşen BM zirvesinin ağır siyasi gündemi fonunda bu insani an, en çok paylaşılan video haline geldi.

New York'taki buluşmanın detayı: Recep Tayyip Erdoğan ve genç hayranının ailesi

Olayın detayları ve kaydedilen önemli noktaların karşılaştırması:

Göstergeler ve kriterler

Olay detayları ve göstergeler

Olayın gerçekleştiği yer

ABD, New York şehri (Türk Evi önü)

Ziyaretin ana amacı

BM Genel Kurulu'nun yeni oturumuna katılım

Aile ve çocuğun durumu

Yağmur altında tam 4 saat beklemiş, kalabalıktan korkmuş

Güvenlik hizmetinin hareketi

Başkanın emriyle metal bariyerler açıldı

Sunulan sembolik hediye

Türk milli geleneğine göre altın sikke

Başkanın ricası

Bebeği korkutmamak ve rahatsız etmemek

Sosyal medya tepkisi

Milyonlarca olumlu etkileşim ve viral tartışmalar

Kültür ve halkla ilişkiler uzmanlığı: Bu hareket neden milyonları etkiledi?

Uluslararası siyasi imaj uzmanları ve kültür bilimcilerin sonuçları:

  • Kadim Türk geleneğine bağlılık: Doğu ve Türk kültüründe küçük çocuklara, yeni doğan bebeklere veya ağlayan çocuklara altın sikke hediye etmek; ona uzun ömür, bereket ve şans dilemenin en yüce sembolü sayılır; Erdoğan okyanus ötesinde de bu geleneği sergiledi;

  • Protokolsüz samimiyetin gücü: Siyasetçilerin genellikle resmiyete boğulduğu BM zirveleri sırasında yaşanan bu canlı ve insani etkileşim, her türlü tumturaklı konuşmadan daha hızlı bir şekilde kamuoyu bilincine ulaşır;

  • Diaspora ile güçlü bağ: Yurt dışında yaşayan vatandaşların devlet başkanları için 4 saat yağmurda beklemesi ve liderin buna kayıtsız kalmaması, diaspora ile devlet arasındaki güveni keskin bir şekilde güçlendirir;

  • Medya alanındaki başarı: Dünya basını silahlanma, çatışmalar ve yaptırımlar hakkında yazarken, «ağlayan bebek ve altın sikke» olayı sosyal medya algoritmalarında en yüksek pozitif içerik olarak kabul edildi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın New York sokaklarındaki bu beklenmedik hediyesi, büyük siyaset sahnesinde de sevgi, gelenek ve insanlığın ilk sırada yer alabileceğini gösterdi.

Sizce devlet liderlerinin katı güvenlik protokollerini aşarak sıradan insanlara ve çocuklara bu tür şefkat göstermesi, halk nezdindeki itibarlarını nasıl etkiliyor? Çocuklara altın sikke hediye etme geleneği hakkında neler biliyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve yüreklere sıcaklık katan bu olayı tüm dostlarınız ve yakınlarınızla paylaşın!

Recep Tayyip ErdoğanBM Genel KuruluTürk EviAltın SikkeNew York
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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