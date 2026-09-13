Dünyada jeopolitik çatışmaların, savaşların ve nükleer tehditlerin benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştığı bir dönemde, küresel güvenlik sisteminin temel taşı olan Birleşmiş Milletler'in (BM) faaliyetlerine yönelik uluslararası platformlardan ciddi ve sert çağrılar yükseliyor. Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen BRICS zirvesinin "outreach" formatındaki toplantısında konuşan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Cömert Tokayev, BM'nin etkisiz bir yapıya dönüştüğünü açıkça kabul etti. Tokayev, devletler arasındaki karşılıklı güvenin keskin bir şekilde azalmasının ve uluslararası güvenlik mimarisinin çöküşünün dünyayı yeni bir silahlanma yarışının ve felaketle sonuçlanabilecek nükleer hataların eşiğine getirdiğini vurguladı.

Buna rağmen BM'yi alternatifsiz evrensel bir platform olarak nitelendiren Kazakistan lideri, örgütün Güvenlik Konseyi'nin acilen köklü bir şekilde reforme edilmesi, Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerine hak ettikleri yerin verilmesi ve "orta ölçekli güçlerin" sesinin yükseltilmesi gerektiğini kararlılıkla savundu. Peki, Tokayev neden nükleer devletler arasında diyalog talep ediyor, Güvenlik Konseyi'ndeki veto ve tekel nasıl değişmeli ve Astana'nın dengeli diplomasisi dünyayı yeni savaşlardan nasıl koruyabilir?

“Güven azaldı ve silahlanma yarışı riski arttı”: Tokayev'in açık teşhisi

Kazakistan Cumhurbaşkanı, Yeni Delhi zirvesindeki konuşmasında küresel istikrarsızlığın temel nedenlerini açıkladı:

Ekonomiden üstün barış: “Barış ve stratejik istikrar, ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma için temel şarttır. Ancak mesele sadece ekonomi değildir. Diplomasi ve siyasi diyalog yoluyla bölgesel gerilimden uzun vadeli istikrara geçiş öncelikli görev haline gelmelidir,” dedi Tokayev.

Güvenlik sisteminin çöküşü: Devam eden çatışmalar, yeni bir silahlanma yarışı, stratejik hatalar ve felaketle sonuçlanabilecek kararların riskini önemli ölçüde artırdı.

Nükleer devletler arasında diyalog çağrısı: Tokayev, yeni teknolojilerle bağlantılı nükleer riskleri azaltmak amacıyla nükleer güçler arasında üst düzey doğrudan diyalog kurulmasının son derece gerekli olduğunu vurguladı.

Etkisiz BM ve güven krizi: Cumhurbaşkanı, devletler arasındaki karşılıklı güvenin zayıflaması nedeniyle BM'nin görevlerini tam olarak yerine getiremediğini belirtti, ancak onun yerini alabilecek başka bir evrensel platformun bulunmadığına dikkat çekti.

Güvenlik Konseyi'nde reform: Adil temsil ve yeni kıtaların sesi

Astana lideri, BM yapısının zamanın gerekliliklerine uyarlanması konusunda somut önerilerde bulundu:

Çatışmaları önleme gücü: Reform, örgütün çatışmaları önceden engelleme ve kolektif, meşru kararlar alma kapasitesini artırmalıdır.

Seçici olmayan Tüzük: “BM Tüzüğü'ne seçici değil, tüm devletler tarafından tutarlı ve eşit bir şekilde uyulmalıdır,” diye vurguladı devlet başkanı.

Asya, Afrika ve Latin Amerika temsiliyeti: Güvenlik Konseyi'nin mevcut yapısı modern jeopolitik gerçekliği yansıtmamaktadır. Bu nedenle Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin bu konseyde adil temsili sağlanmalıdır.

“Orta ölçekli devletlerin” belirleyici sesi: Küresel kararların alınmasında gelişmekte olan orta ölçekli devletler daha fazla söz sahibi olmalıdır, çünkü onlar jeopolitik gerilimleri yumuşatma ve diyalog köprüleri kurma kapasitesine sahiptir.

BRICS ve BM uyumu: Astana'nın dengeli siyaseti

Kazakistan, uluslararası arenada değişmez tarafsızlık ve çok taraflılık ilkelerini savunmaktadır:

BRICS'in rolü: Astana, BRICS'i BM'nin merkezi rolünü tamamlayan ve çok taraflı ilişkileri güçlendiren prestijli bir iş birliği platformu olarak görmektedir.

Karmaşık konularda ortak noktalar: Kazakistan dış politikasının değişmez kuralı, her türlü karmaşık ve çatışmalı durumda tarafları yakınlaştıracak uzlaşma noktalarını aramaktır.

Uzun yıllara dayanan gündem: BM ve Güvenlik Konseyi'nde reform konusu uzun yıllardır uluslararası gündemde yer alıyor ve Orta Asya devletleri de bu konuda aktif bir tutum sergiliyor.

Kasım-Cömert Tokayev'in Yeni Delhi'deki konuşması, dünya yönetiminin dar bir güçlü devletler tekelinden çıkarak daha adil ve çok kutuplu bir sisteme dönüşmesi gerektiğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce BM Güvenlik Konseyi'nin köklü bir şekilde reforme edilmesi, dünyadaki kanlı savaşları ve nükleer tehditleri durdurabilir mi? Asya ve Afrika'nın büyük devletlerine daimi üyelik statüsü verilmesi, uluslararası ilişkilerde gerçek adaleti sağlayabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve küresel siyasetteki bu son derece önemli analizi tüm yakınlarınızla ve uluslararası konulara ilgi duyan arkadaşlarınızla paylaşın!