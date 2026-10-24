Tayvanlı erkek, robot süpürgeyle yakaladığı ihanet sonrası hapis cezası aldı

Tayvan'da eşinin ihanetini robot süpürge yardımıyla kaydeden bir erkek, beş ay hapis cezasına çarptırıldı. İşin ilginç yanı, topladığı videolar eşinin sadakatsizliğini kanıtlamasına yardımcı olsa da, daha sonra bu görüntüler erkeğin kendisine karşı delil olarak kullanıldı.

Tayvan basınında yer alan haberlere göre, ismi açıklanmayan erkek, eşinin başka biriyle ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra her ikisinden de tazminat talep ederek mahkemeye başvurdu. Ancak eşi ve sevgilisi, erkeğin kendilerini izinsiz kaydettiği gerekçesiyle karşı dava açtı.

Çift 2021 yılında evlenip erkeğin ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Ayrıca tatillerde gittikleri bir yazlık evleri de vardı. 2023 yılında bu eve yaptıkları bir ziyarette erkek, yabancı bir diş fırçası buldu ve eşinin sadakatinden şüphelenmeye başladı.

Garajdaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde, eşini daha önce işten eve getirirken gördüğü bir erkeği fark etti. Eşine açıklama sorduğunda ise hiçbir ihanet olmadığını söyledi. Erkek, eşinin sözlerine inandı.

Ancak üç ay sonra, eşinin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu tesadüfen öğrendi. Eşini şaşırtmak isteyen erkek, evdeki robot süpürgeyi mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol ederek onunla konuşmak istedi. Ancak süpürgenin kamerasını çalıştırdığında, eşini daha önce güvenlik kamerasında gördüğü kişiyle birlikte yakaladı.

Erkek hemen yanlarına gidip yüzleşmek istese de kendini tutarak sonraki mahkeme süreci için delil toplamaya karar verdi. Videoda eşinin sevgilisiyle sarıldığı, ev içinde çıplak dolaştığı ve diğer erkeğin kanepede oturduğu görülüyordu.

Eğindeki videolara dayanarak erkek, eşinden ve sevgilisinden 2 milyon Tayvan doları (yaklaşık 68 bin dolar) tutarında tazminat talep etti. Mahkeme, eşin başka bir erkekle olan ilişkisinin arkadaşlık sınırlarını aştığı sonucuna vararak, onları mağdur erkeğe 500 bin Tayvan doları ödemeye mahkûm etti.

Ancak erkeğin mahkemedeki zaferi uzun sürmedi. Eşi, ona karşı karşı dava açarak robot süpürge aracılığıyla kendilerini izinsiz kaydettiğini belirtti. Böylece erkeğin ihaneti kanıtlamak için topladığı videolar, kendi yasayı ihlal ettiğini gösteren delillere dönüştü.

Erkek eylemlerini savunmaya çalışsa da mahkeme, ailevi yükümlülüklerin kişinin özel hayatın gizliliği hakkından üstün olmadığını vurguladı. Karara göre, eşini ve sevgilisini izinsiz kaydetme hakkı bulunmuyordu.

Tayvan yasalarına göre, başka bir kişinin özel hayatını veya bilgilerini haberi olmadan kaydetmek veya ifşa etmek üç yıla kadar hapis ve 300 bin Tayvan dolarına kadar para cezası ile cezalandırılıyor. Bu davada erkek beş ay hapis cezasına çarptırıldı ve ayrıca 150 bin Tayvan doları para cezası ödemeye mahkûm edildi.