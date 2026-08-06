Namanganlı bir kadının tek bir mektubu Tayvanlı turisti duygulandırdı

Tayvanlı iş insanının Özbekistan'a yaptığı seyahat sırasında yaşanan duygusal olay, Reddit platformunda geniş yankı buldu. İş insanı, 15 günlük iş gezisi için Namangan'a gelmiş ve bir otelde konaklamıştı.

İş insanı, her gün odasını temizleyen kadına her zamanki gibi 1 dolar bahşiş bıraktı. Ancak paraya kimse dokunmadı. Bunun üzerine 1 dolar daha ekleyerek yanına “Bu sizin için” yazılı bir not bıraktı.

Ertesi gün ise onu samimi bir mektup bekliyordu. Odaları temizleyen kadın, çocuğunun kansere yakalandığını ve bırakılan 2 dolarla çocuğu için meyve alacağını yazmıştı. Bu sözler Tayvanlı konuğu derinden etkiledi.

Kendi açısından sıradan görünen küçük bir bahşişin bazı insanların hayatında büyük önem taşıyabileceğini tam olarak bu olaydan sonra anladığını belirtti. Otelden ayrılırken ise minnettarlık ve destek göstergesi olarak kadın için 20 dolar daha bıraktı.