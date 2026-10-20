Dünya Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğinde mi? Silahlı çatışmaların sayısı rekor seviyeye ulaştı

Uluslararası jeopolitik alandaki durum benzeri görülmemiş bir şekilde gerginleşiyor. Saygın Financial Times (FT) gazetesinde yayımlanan analitik makaleye göre, günümüzde dünyadaki silahlı çatışmalar ve askeri karşı karşıya gelmelerin sayısı, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Uluslararası Kriz Grubu (International Crisis Group) analistleri, dünyanın farklı noktalarında meydana gelen çatışmaların bir noktada birleşerek topyekûn bir küresel felakete, yani Üçüncü Dünya Savaşı'na dönüşme riskinin giderek gerçeğe dönüştüğü konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Dünya genelinde 65 aktif çatışma: Tehlike nereden geliyor?

Uzmanların hesaplamalarına göre, şu anda dünya genelinde toplam 65 silahlı çatışma devam ediyor:

Ukrayna cephesindeki gerilim: Avrupa'daki geniş çaplı askeri harekatlar sadece bölgesel değil, küresel güvenlik mimarisini de rayından çıkardı;

Orta Doğu'daki keskin direniş: ABD ile İran arasındaki doğrudan ve dolaylı çatışmalar tüm bölgeyi içine alma riski taşıyor;

Tayvan Boğazı'ndaki baskı: Tayvan adası çevresindeki askeri gerilim, iki süper güç olan ABD ile Çin arasında doğrudan bir askeri çatışma riskini en üst seviyeye çıkarıyor;

Yeni jeopolitik eksen: Moskova, Pekin, Tahran ve Pyongyang arasındaki askeri-siyasi yakınlaşma, Batı koalisyonuna karşı yeni bir güç merkezi oluşturarak küresel istikrarsızlığı daha da artırıyor.

Küresel savaş sınırı: Belirleyici iki soru

Analistler, dünyanın yeni bir savaş girdabına sürüklenmesinin veya bunun önlenmesinin yakın gelecekte alınacak iki stratejik karara doğrudan bağlı olduğunu vurguluyor:

Rusya bir NATO ülkesine saldıracak mı? Böyle bir adım, ittifakın 5. maddesini devreye sokarak nükleer güçlerin açık çatışmasına yol açması kaçınılmaz olacaktır;

Çin, Tayvan'ı askeri yollarla geri almaya girişecek mi? ABD'nin Tayvan'a yönelik güvenlik garantileri nedeniyle bu durum, Pasifik bölgesinde büyük bir deniz ve hava savaşına dönüşecektir.

İşte bu iki önemli sınavın, insanlığın önümüzdeki on yıllardaki güvenliğinin ve barışının sınırını belirlemesi bekleniyor.