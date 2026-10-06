ABD'de Çinli kadın casus yakalandı: Kimi takip ediyordu?

·7·Dünya
ABD'de Çinli kadın casus yakalandı: Kimi takip ediyordu?

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Kaliforniya'da ikamet eden 34 yaşındaki bir kadını, Çinli yetkililerin talimatıyla Tayvan Devlet Başkanı Lai Ching-te'nin oğullarından birini takip ettiği şüphesiyle tutukladı. Konuyla ilgili haberi Reuters duyurdu.

Edinilen bilgilere göre, Heather ismiyle tanınan Wangin Zhang, 4 Ekim'de Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Zhang'in o sırada Çin'e uçmaya hazırlandığı belirtildi. Zhang'e, yabancı bir devletin kayıt dışı ajanı olarak faaliyet göstermek suçlaması yöneltildi.

FBI verilerine göre Zhang, 2025 yılında Çinli yetkililerin talimatıyla Seattle şehrine gitti. Burada Tayvan Devlet Başkanı'nın oğlu ve aile üyelerini takip ederek, onlara ait fotoğrafları, videoları ve araç plakaları hakkındaki bilgileri Çinli yetkililere iletti.

ABD Kaliforniya Merkez Bölgesi Başsavcı Yardımcısı Bill Essayli, Zhang'in yakalanmamak için özel önlemler ve yöntemler kullandığını belirtti. Ayrıca Zhang, yabancı bir hükümet adına çalıştığını ABD makamlarına bildirmemişti.

Tayvan Devlet Başkanlığı Ofisi ise Zhang'in eylemlerini "sınır ötesi baskının tipik bir örneği" olarak nitelendirdi. Ofis yetkilileri, Tayvan vatandaşlarını koruduğu için ABD hükümetine teşekkür etti.

"Ülkemiz, insan haklarını ve devletlerin egemenliğini hiçe sayan bu tür vahşi eylemleri kesin bir dille kınıyor" dedi Devlet Başkanlığı Ofisi Sözcüsü Karen Kuo.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Reuters'ın yorum talebine henüz bir yanıt vermedi. Ayrıca Zhang'in bir avukatı olup olmadığı da henüz bilinmiyor.

Zhang'in 6 Ekim'de Los Angeles'taki federal mahkemeye çıkması bekleniyor. Mahkemede kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili ilk usuli işlemlerin görüşülmesi muhtemel.

Bilgi notu: Lai Ching-te ve liderliğini yaptığı Demokratik İlerici Parti, Tayvan'ın Çin'den ayrı bir kimliğe sahip olduğunu sürekli vurguluyor. Pekin ise Tayvan'ı Çin topraklarının bir parçası olarak görüyor.

Lai Ching-te, adanın geleceğiyle ilgili meseleyi sadece Tayvan halkının çözebileceği yönündeki tutumunu koruyor.

ABD'nin Tayvan ile resmi diplomatik ilişkisi bulunmuyor. Buna rağmen Washington, adanın en önemli uluslararası ortaklarından biri ve başlıca silah tedarikçisi konumunda.

Wangin ZhangLai Ching-teFederal Soruşturma BürosuÇinli YetkililerTayvan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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