İsrail Batı Şeria'daki Filistinlileri kitlesel olarak sürmeye hazırlanıyor

İsrail hükümeti, Ürdün Nehri'nin Batı Şeria kıyısında 1967'deki "Altı Gün Savaşı"ndan bu yana görülmemiş en büyük askeri operasyonu başlatmaya ve Filistinlileri kitlesel olarak zorunlu göçe tabi tutmaya hazırlanıyor. Bu konuda İngiltere'nin saygın The Guardian gazetesi haber yayınladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, El Halil ve Halhul şehirlerindeki tüm yerleşim bölgelerinin sıkı bir şekilde ablukaya alınması ve halkın zorunlu olarak tahliye edilmesi planlarını açıkladı. Netanyahu, İsrail ordusunun bölgede son 60 yıla yakın süredir gerçekleştirilen en kapsamlı operasyona hazırlandığını belirtti.

Tırmanışın nedeni ne?

Bu sert açıklamalar, El Halil şehri yakınlarında iki İsrail askerinin öldüğü haberlerinin ardından geldi:

Evlerin kitlesel yıkımı: Saldırının gerçekleştiği gün resmi kurumlar, Filistinlilere ait konutları geniş çaplı olarak yıkmaya başladı;

Mahkeme kararıyla ara: Yerel girişimcilerin ve mülk sahiplerinin şikayetleri üzerine İsrail Yüksek Mahkemesi, yıkım ("demontaj") çalışmalarının geçici olarak durdurulmasına karar verdi;

Sürekli baskı: Filistinlilerin evlerinin ruhsat eksikliği bahanesiyle yıkılması daha önce de her yıl birkaç bin kişiyi etkilemiş olsa da, yeni plan tüm yerleşim birimlerinin tamamen boşaltılmasını öngörüyor.

1967 trajedisi tekrarlanacak mı?

Netanyahu, yaklaşan operasyonun kapsamını doğrudan 1967'deki olaylarla kıyasladı: