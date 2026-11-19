Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam ülkelerini İsrail'e yönelik baskıyı artırmaya ve Gazze halkına yapılan insani yardımı çoğaltmaya çağırdı. Ayrıca Türkiye'nin, Gazze'de geçici barınma alanı olarak kullanılmak üzere konteynerler göndermeye hazır olduğunu belirtti.

Erdoğan, bu açıklamayı 18 Kasım'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada dile getirdi.

Türkiye lideri, Gazze'de sivillerin, özellikle de çocukların çok zor şartlar altında yaşadığını vurgulayarak, Müslüman ülkelerin sadece başkalarının eylemlerine bel bağlamaması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, "Biz Müslümanlar harekete geçmeli ve İsrail'e karşı daha güçlü bir baskı uygulanmasını sağlamalıyız. Kış şartları ağırlaşmadan önce Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırmamız şart" dedi.

Gazze'deki çocukların barınaksız, soğuk ve yağmur altında kaldığına dikkat çeken Erdoğan, bu duruma kayıtsız kalınamayacağını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı, "Gazze'deki kardeşlerimize geçici barınma sağlamak amacıyla konteynerler göndermeye hazırız" vurgusunda bulundu.

Ayrıca uluslararası toplumun tepkisi ne olursa olsun, Türkiye'nin Gazze'deki durum hakkında konuşmaya ve Filistinlileri desteklemeye devam edeceğini ifade etti.