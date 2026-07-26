Batı Şeria'da yollar kapatıldı: Ulaşım sert şekilde kısıtlandı

İsrail ordusu Batı Şeria'daki güvenlik önlemlerini sert bir şekilde artırarak çok sayıda şehir ve köyü birbirine bağlayan yolları, kontrol noktalarını ve demir kapıları kapattı. Kısıtlamalar uzun kuyruklara yol açarak binlerce Filistinlinin işe, okula ve sağlık hizmetlerine ulaşmasını zorlaştırıyor.

Ancak mevcut açık kaynaklar, Batı Şeria'daki tüm kontrol noktalarının aynı anda kapatılmadığını, geniş bölgelerde ve özellikle kuzey kesimde sıkı abluka önlemlerinin uygulandığını doğrulamaktadır.

Şehir ve köyler arasındaki ulaşım engellendi

Al Arabiya'nın haberine göre, İsrail güçleri Filistinlilerin kullandığı bazı kontrol noktalarını ve yol kapılarını kapattı. Sonuç olarak ana yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, halk da dolambaçlı ve çok daha uzun yolları kullanmak zorunda kalıyor.

Ramallah'ın kuzeyindeki Atara geçiş noktasının ulaşıma kapatıldığı, bazı noktalarda ise Filistin plakalı araçların geçişine izin verilmediği bildirildi. Atara ve Eyn Siniya kontrol noktalarının kapatılması daha önce de saatler süren trafik sıkışıklığına ve ulaşımın aksamasına neden olmuştu.

Beklenmeyen kapanmalar, normalde yarım saat süren bir yolu adeta saatler süren bir çileye dönüştürüyor.

Beytüllahim'in güneyindeki El-Manshiya köyünün ana kapısı da 24 Temmuz'da kapatıldı. Yerel kaynaklar bu kararın halkın giriş çıkışlarına ciddi şekilde engel olduğunu bildirdi.

Sert önlemlere ne sebep oldu?

Kısıtlamalar, Nablus yakınlarındaki Tal köyünde meydana gelen kanlı çatışmanın ardından artırıldı. Olayda dört Filistinli ve iki İsrailli hayatını kaybetti. İsrail ordusu, olayın ardından barikatlar kurarak Batı Şeria'da geniş çaplı bir operasyona hazırlık başlattığını açıkladı.

İsrail ordusunun resmi açıklamasında, askerlerin izinlerinin iptal edildiği ve bölge genelinde ek kuvvetlerin konuşlandırıldığı belirtildi. İsrail tarafı bu hareketleri «kapsamlı bir terörle mücadele operasyonu» olarak nitelendiriyor.

Devam eden operasyonlar sırasında İsrail ordusu, Batı Şeria genelinde 70'ten fazla şüphelinin gözaltına alındığını, Tal köyünde ise yaklaşık 80 kişinin sorgulandığını bildirdi.

916 değil: BM verilerine göre 925 hareket kısıtlaması var

Metinde geçen 916 kontrol noktası ve kapı sayısı, Filistin kaynakları tarafından daha önce yayımlanan tahminlerle uyuşmaktadır. Ancak BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Aralık 2025 itibarıyla Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 925 adet kalıcı veya geçici hareket engeli bulunduğunu kaydetmiştir.

Bunlar arasında:

89 adet kalıcı kontrol noktası;

218 adet geçici kontrol noktası;

232 adet yol kapısı;

167 adet toprak yığını;

105 adet bariyer bulunmaktadır.

BM'ye göre bu sistem, 3,4 milyon Filistinlinin hareketini doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Kontrol noktaları ve demir kapılar, tüm engellerin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturmaktadır.

Tüm kontrol noktaları kapandı mı?

Açık kaynaklar karşılaştırıldığında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın büyük bölümünde, özellikle Nablus ve kuzey bölgelerde ulaşımı ciddi şekilde kısıtladığı doğrulanmaktadır. Ancak mevcut resmi ve bağımsız haberlerde, 925 engelin tamamının aynı anda kapatıldığı belirtilmemektedir. Bu nedenle «Batı Şeria tamamen kapatıldı» ifadesini, bölge genelinde geniş kısıtlamaların getirildiği anlamında anlamak daha doğru olacaktır.

Mevcut durumda en büyük baskı sivil halkın omuzlarına binmektedir. Yolların aniden kapatılması; ambulansların, öğrencilerin, işçilerin ve günlük temel hizmetlere ihtiyaç duyan insanların ulaşımını aksatabilmektedir. BM de bu tür kısıtlamaların sağlık, eğitim ve çalışma alanlarına ulaşımı zorlaştırdığını vurgulamıştır.

Batı Şeria'daki askeri operasyonlar devam ettiği için kısıtlamaların ne kadar süreceği ve başka hangi bölgelere yayılacağı şimdilik bilinmiyor.