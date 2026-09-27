Orta Doğu'daki keskin siyasi süreçler ve Filistin çevresindeki karmaşık durum devam ederken, Suudi Arabistan Krallığı, uluslararası arenadaki keskin ve kararlı duruşunu bir kez daha açıkça ilan etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Suud, resmi Riyad'ın Filistin topraklarındaki tarihi ve demografik gerçekliği yapay yollarla değiştirme ve yerel halkı kendi topraklarından zorla göç ettirme girişimlerini kesinlikle reddettiğini belirtti.

Bakan, bölgede kalıcı ve adil bir barışa ulaşmanın tek yolunun, uluslararası hukukta tanınan «iki devletli» çözüm ilkesinin şartsız uygulanması olduğunu vurguladı. Bu çözüm, 1967 sınırları dahilinde ve başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını şart koşmaktadır. Krallığın bu tavizsiz açıklaması, bölgedeki tüm jeopolitik aktörlere açık bir diplomatik sinyal olarak kabul ediliyor.

«Toprak gasbına veto, 1967 sınırları ve Doğu Kudüs»: Riyad'ın açıklamasının 5 temel noktası

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın önemli konuşmasından en çarpıcı tezler:

Zorunlu göçe mutlak yasak: Krallık, Filistinlileri kendi topraklarından çıkarma ve gerçekliği değiştirme planlarına kesinlikle karşı çıktı;

«İki devletli» ilke — tek çözüm: Bölgesel istikrarın ancak iki bağımsız devletin varlığıyla sağlanabileceği kaydedildi;

1967 sınırlarının dokunulmazlığı: Resmi Riyad, uluslararası alanda tanınan 1967 sınırlarının yeniden tesis edilmesini bir şart olarak koydu;

Başkent — Doğu Kudüs: Gelecekteki Filistin devletinin başkentinin Doğu Kudüs olması gerektiği kesin bir dille vurgulandı;

Diplomatik denge garantisi: Suudi Arabistan, Filistin'in bağımsızlığı sağlanana kadar hiçbir uzlaşma anlaşmasının olmayacağını gösterdi.

Orta Doğu'da barış formülleri: Tarafların yaklaşımları ve Suudi taleplerinin karşılaştırılması

Bölgedeki mevcut baskılar ve Suudi Arabistan'ın kararlı talepleri tablosu:

Göstergeler ve kriterler Zorlayıcı baskı ve bazı çevrelerin planları Suudi Arabistan'ın resmi ilkesel duruşu Halkın ve toprağın kaderi Filistinlileri komşu ülkelere sürme girişimleri Göç ettirmeye yönelik tüm girişimlerin şartsız reddi Bölgesel sınırlar Mevcut ilhak ve bölgesel dokunulmazlığın ihlali 1967 uluslararası tanınan sınırların tam korunması Kudüs'ün statüsü Tek taraflı kontrol ve bölünmeler Başkenti Doğu Kudüs olan egemen devlet statüsü Barışa ulaşma yolu Geçici askeri ve ekonomik kısıtlamalar «İki devletli» ilkeye tam uyum Arap-İslam dünyasındaki rolü Bölgesel bölünmeleri tetiklemek Filistin halkının tam hak savunucusu olarak hareket etmek

Jeopolitik ve diplomatik uzmanlık: Suudi Arabistan'ın bu açıklaması neden belirleyici öneme sahip?

Uluslararası siyaset bilimcilerin, Arap uzmanlarının ve Orta Doğu analistlerinin sonuçları:

«Arap Barış Girişimi'ne bağlılık»: Suudi Arabistan, 2002 Arap Barış Girişimi'nin ana mimarıdır; Faysal bin Farhan'ın açıklaması, Riyad'ın hiçbir siyasi baskı altında bu tarihi ilkeden dönmeyeceğini ve Filistin devletleşmesi olmadan bölgede barış olmayacağını gösterdi;

Zorunlu göç riskinin önlenmesi: Gazze ve Batı Şeria'daki yerel halkı Mısır veya Ürdün'e sürme planları tüm bölgeyi yeni bir savaş ateşine atabilirdi; Suudi Arabistan'ın keskin karşı duruşu, bu tür tehlikeli senaryoların gerçekleşmesine engel olmaktadır;

Küresel müzakerelerdeki ağırlık merkezi: Washington ve Tel Aviv ile yapılacak her türlü normalleşme müzakeresinde Suudi Arabistan, Doğu Kudüs ve 1967 sınırlarını «kırmızı çizgi» olarak tutuyor; bu da Filistin'in uluslararası haklarını koruyan en büyük kozdur.

Sizce Suudi Arabistan'ın Filistinlilerin göç ettirilmesine karşı çıkması ve Doğu Kudüs konusundaki kararlı duruşu, bölgede gerçek bir barışın tesis edilmesine hizmet edebilir mi? Orta Doğu'daki uzun süreli çatışmayı çözmek için «iki devletli» formülden başka gerçek bir alternatif var mı? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve büyük jeopolitik sahnesindeki bu önemli analizi herkesle paylaşın!