Suudi Arabistan'dan Kudüs ve 1967 sınırları konusunda tavizsiz açıklama

·10·Dünya
Suudi Arabistan'dan Kudüs ve 1967 sınırları konusunda tavizsiz açıklama

Orta Doğu'daki keskin siyasi süreçler ve Filistin çevresindeki karmaşık durum devam ederken, Suudi Arabistan Krallığı, uluslararası arenadaki keskin ve kararlı duruşunu bir kez daha açıkça ilan etti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan Al Suud, resmi Riyad'ın Filistin topraklarındaki tarihi ve demografik gerçekliği yapay yollarla değiştirme ve yerel halkı kendi topraklarından zorla göç ettirme girişimlerini kesinlikle reddettiğini belirtti.

Bakan, bölgede kalıcı ve adil bir barışa ulaşmanın tek yolunun, uluslararası hukukta tanınan «iki devletli» çözüm ilkesinin şartsız uygulanması olduğunu vurguladı. Bu çözüm, 1967 sınırları dahilinde ve başkenti Doğu Kudüs olan tam bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını şart koşmaktadır. Krallığın bu tavizsiz açıklaması, bölgedeki tüm jeopolitik aktörlere açık bir diplomatik sinyal olarak kabul ediliyor.

«Toprak gasbına veto, 1967 sınırları ve Doğu Kudüs»: Riyad'ın açıklamasının 5 temel noktası

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nın önemli konuşmasından en çarpıcı tezler:

  • Zorunlu göçe mutlak yasak: Krallık, Filistinlileri kendi topraklarından çıkarma ve gerçekliği değiştirme planlarına kesinlikle karşı çıktı;

  • «İki devletli» ilke — tek çözüm: Bölgesel istikrarın ancak iki bağımsız devletin varlığıyla sağlanabileceği kaydedildi;

  • 1967 sınırlarının dokunulmazlığı: Resmi Riyad, uluslararası alanda tanınan 1967 sınırlarının yeniden tesis edilmesini bir şart olarak koydu;

  • Başkent — Doğu Kudüs: Gelecekteki Filistin devletinin başkentinin Doğu Kudüs olması gerektiği kesin bir dille vurgulandı;

  • Diplomatik denge garantisi: Suudi Arabistan, Filistin'in bağımsızlığı sağlanana kadar hiçbir uzlaşma anlaşmasının olmayacağını gösterdi.

Orta Doğu'da barış formülleri: Tarafların yaklaşımları ve Suudi taleplerinin karşılaştırılması

Bölgedeki mevcut baskılar ve Suudi Arabistan'ın kararlı talepleri tablosu:

Göstergeler ve kriterler

Zorlayıcı baskı ve bazı çevrelerin planları

Suudi Arabistan'ın resmi ilkesel duruşu

Halkın ve toprağın kaderi

Filistinlileri komşu ülkelere sürme girişimleri

Göç ettirmeye yönelik tüm girişimlerin şartsız reddi

Bölgesel sınırlar

Mevcut ilhak ve bölgesel dokunulmazlığın ihlali

1967 uluslararası tanınan sınırların tam korunması

Kudüs'ün statüsü

Tek taraflı kontrol ve bölünmeler

Başkenti Doğu Kudüs olan egemen devlet statüsü

Barışa ulaşma yolu

Geçici askeri ve ekonomik kısıtlamalar

«İki devletli» ilkeye tam uyum

Arap-İslam dünyasındaki rolü

Bölgesel bölünmeleri tetiklemek

Filistin halkının tam hak savunucusu olarak hareket etmek

Jeopolitik ve diplomatik uzmanlık: Suudi Arabistan'ın bu açıklaması neden belirleyici öneme sahip?

Uluslararası siyaset bilimcilerin, Arap uzmanlarının ve Orta Doğu analistlerinin sonuçları:

  • «Arap Barış Girişimi'ne bağlılık»: Suudi Arabistan, 2002 Arap Barış Girişimi'nin ana mimarıdır; Faysal bin Farhan'ın açıklaması, Riyad'ın hiçbir siyasi baskı altında bu tarihi ilkeden dönmeyeceğini ve Filistin devletleşmesi olmadan bölgede barış olmayacağını gösterdi;

  • Zorunlu göç riskinin önlenmesi: Gazze ve Batı Şeria'daki yerel halkı Mısır veya Ürdün'e sürme planları tüm bölgeyi yeni bir savaş ateşine atabilirdi; Suudi Arabistan'ın keskin karşı duruşu, bu tür tehlikeli senaryoların gerçekleşmesine engel olmaktadır;

  • Küresel müzakerelerdeki ağırlık merkezi: Washington ve Tel Aviv ile yapılacak her türlü normalleşme müzakeresinde Suudi Arabistan, Doğu Kudüs ve 1967 sınırlarını «kırmızı çizgi» olarak tutuyor; bu da Filistin'in uluslararası haklarını koruyan en büyük kozdur.

Sizce Suudi Arabistan'ın Filistinlilerin göç ettirilmesine karşı çıkması ve Doğu Kudüs konusundaki kararlı duruşu, bölgede gerçek bir barışın tesis edilmesine hizmet edebilir mi? Orta Doğu'daki uzun süreli çatışmayı çözmek için «iki devletli» formülden başka gerçek bir alternatif var mı? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve büyük jeopolitik sahnesindeki bu önemli analizi herkesle paylaşın!

Suudi ArabistanFilistin1967 SınırlarıDoğu KudüsOrta Doğu
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

«İslam NATO'su»nda bölünme: Pakistan Suudi Arabistan'ı korumadı«İslam NATO'su»nda bölünme: Pakistan Suudi Arabistan'ı korumadı11 Eylül 00:02«Türkiye ve Pakistan'ı sert cezalandıracağız!»: Husilerden Ankara'ya ağır tehdit«Türkiye ve Pakistan'ı sert cezalandıracağız!»: Husilerden Ankara'ya ağır tehdit20 Eylül 12:48Husiler Mekke'ye drone mu gönderdi? Muhammed bin Selman askeri yardım için Mısır'a gittiHusiler Mekke'ye drone mu gönderdi? Muhammed bin Selman askeri yardım için Mısır'a gitti16 Eylül 09:56“Maskat'ta çok gizli müzakere!”: ABD ve Husiler gizli bir anlaşmaya vardı“Maskat'ta çok gizli müzakere!”: ABD ve Husiler gizli bir anlaşmaya vardı16 Eylül 22:33«Mekke Anlaşması» devreye giriyor: Türkiye, Suudi Arabistan'a askeri yardıma hazır!«Mekke Anlaşması» devreye giriyor: Türkiye, Suudi Arabistan'a askeri yardıma hazır!20 Eylül 13:17Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçağı düşürüldü: Husiler milyon dolarlık uçağı imha ettiSuudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçağı düşürüldü: Husiler milyon dolarlık uçağı imha etti16 Eylül 22:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba