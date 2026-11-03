İsrail Genelkurmay eski başkanı sarsıcı gerçeği itiraf etti

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'nde yürütülen şiddetli askeri operasyonlar sırasında İsrail hava kuvvetlerinin düzenlediği bombardımanlar sonucunda Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin hayatını kaybettiğini resmen kabul etti.

İngilizlerin saygın Middle East Eye haber kuruluşunun aktardığına göre, üst düzey eski askeri komutan bu açık ve sarsıcı açıklamayı New York'ta düzenlenen bir basın toplantısı sırasında yaptı.

«Nerede olduklarını bilmiyorduk»: Halevi'nin açık itirafı

Basın toplantısında eski genelkurmay başkanı, Gazze'deki hava saldırıları ve rehinelerin akıbetine değinerek acı gerçeği açıkladı:

İsrail hava saldırıları: «Bombalarımız rehineleri öldürdü. Onların tam olarak o hedeflerde tutulduğunu bilmiyorduk», diye açıkça itiraf etti Herzi Halevi;

Askeri baskı stratejisi: Buna rağmen eski askeri lider, Gazze Şeridi'ndeki geniş çaplı aktif çatışmaların, militanların kontrolündeki vatandaşları kurtarmak için o dönemde son derece gerekli ve tek çare olduğunu iddia etti.

7 Ekim trajedisi ve sistemdeki büyük başarısızlık

Halevi, 7 Ekim 2023'te gerçekleşen Hamas saldırısı hakkında da önemli açıklamalarda bulundu:

Önlenebilir bir saldırı: Bu kanlı saldırının önlenme ihtimalinin bulunduğunu belirten general, yaşanan olayı İsrail devlet güvenlik sisteminin ciddi ve affedilemez bir başarısızlığı (fiyaskosu) olarak değerlendirdi;

İhanet suçlamalarının reddi: Aynı zamanda, ordu saflarında veya özel servisler arasında ihanet ve hıyanet olduğu yönündeki kamuoyu şüphelerini kesin bir dille reddetti.

Önceki açıklamalar ve kamuoyu baskısı

Bu itiraf, İsrail siyasi ve askeri çevrelerinde uzun süredir gizli tutulan bir konuyu yeniden gündeme getirdi:

Suçlama yönünün değişmesi: Daha önce İsrail hükümeti, tüm rehinelerin ölümünden kaynaklanan sorumluluğu tamamen Hamas hareketine yüklüyordu;

Medya araştırmaları: İsrail'in yerel medya organları, savaşın ilk aşamalarında gerçekleştirilen yoğun hava saldırıları nedeniyle esirlerin bir kısmının kendi orduları tarafından öldürüldüğünü defalarca yazmıştı.

Herzi Halevi'nin New York'taki bu resmi itirafının, İsrail toplumunda rehinelerin yakınları tarafından hükümete ve askeri yönetime karşı talep ve protestoların daha da artmasına neden olması bekleniyor.