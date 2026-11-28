Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinli bir çift, düğün törenlerini sığındıkları okulun bahçesindeki bir çadırda gerçekleştirdi.

Söz konusu çift, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bulunan ve BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okulda yaşayan May Giddih ve Süleyman Akdih'tir.

İsrail saldırıları sonucu birçok binanın yıkılması ve halkın zor şartlar altında yaşamak zorunda kalması nedeniyle çift, geleneksel bir düğün töreni düzenleyemedi. Buna rağmen hayatlarındaki bu önemli günü atlamamaya karar veren çift, geçici barınakları olan okul bahçesindeki çadırda mütevazı bir tören yaptı.

Gençlerin düğünü, savaş ve yıkımın ortasında bile yeni bir hayata başlama umudunu ve arzusunu yansıttı.