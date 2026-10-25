Arnavutluk'ta kitlesel kargaşa: Sokaklarda duman ve ateş, polis güç kullanmak zorunda kaldı
Avrupa'da yeni bir sosyal gerilim odağı ortaya çıktı: Arnavutluk'un başkenti Tiran'da binlerce vatandaş; yolsuzluk, ekonomik zorluklar ve mevcut hükümetin politikalarına karşı geniş çaplı protesto gösterileri başlattı.
Göstericilerin temel talebi — Başbakan Edi Rama hükümetinin derhal istifa etmesidir. Başbakanlık konutu ve merkezi devlet kurumlarının önünde durum kontrolden çıktı; göstericiler ile kolluk kuvvetleri arasında doğrudan şiddetli çatışmalar yaşandı.
Ateş, piroteknik ve duman: Başkent merkezindeki çatışmanın detayları
Yayılan fotoğraf ve video görüntülerinden, protestoların barışçıl eylem sınırlarını aşıp sert eylem aşamasına geçtiği görülüyor:
Havai fişek ve piroteknik saldırıları: Göstericiler özel düzeneklerle polis saflarına ve idari binalara roketler, güçlü piroteknik maddeler ve yanıcı maddeler fırlattı;
Ateş ve duman perdesi: Hükümet binalarının çevresi yoğun duman ve alevler içinde kaldı; kalabalık güvenlik bariyerlerini aşmaya çalışıyor;
Polisin karşı saldırısı: Güvenlik güçleri, göstericileri dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve tazyikli su araçlarını devreye soktu.
Protestonun temel nedeni ne?
Arnavutluk kamuoyunda uzun süredir biriken sosyal hoşnutsuzluk açık protestolara dönüştü:
Üst düzey yolsuzluk: Muhalefet ve halk temsilcileri hükümeti sistematik yolsuzluk, devlet ihalelerini yağmalama ve tekelleşme ile suçluyor;
Başbakana yönelik baskı: Hükümet lideri Edi Rama'nın uzun süreli yönetimi ve son siyasi skandallar halkın sabrını taşırdı;
Durumun tırmanma riski: Muhalefet liderleri protesto hareketlerinin durmayacağını, aksine hükümet istifa edene kadar başkentte ve diğer bölgelerde gösterilerin artırılacağını belirtiyor.
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