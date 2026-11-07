Demiryolunda dehşet verici yangın: 4 vagonun kül olduğu tren kazasının detayları

Hindistan'ın Pencap eyaletinde korkunç bir demiryolu olayı kaydedildi. Amritsar'dan Yeni Celpaiguri'ye doğru hareket eden «Karmabhoomi Express» yolcu treninin tam 4 vagonunda beklenmedik bir şekilde büyük bir yangın çıktı. Olağanüstü olay Sarai Banjara tren istasyonu yakınlarında meydana geldi.

Alevlerin bir anda yayılması ve yoğun siyah dumanın vagonları sarmasıyla tren içinde panik yaşansa da, şans eseri ve hızlı müdahaleler sayesinde can kaybı yaşanmadı.

Hareket halindeki trenden atlamak: Kurtarma ve panik anları

Olayın tanıkları ve resmi kaynaklar, dehşet dolu bir geceye dönüşen yolculuğun detaylarını açıkladı:

Panik ve tehlikeli atlayışlar: Ateş ve zehirli dumanın hızla komşu vagonlara yayılması nedeniyle vagonlardaki yolcular arasında büyük bir kaos başladı. İmdat freni çekilip tren tamamen durana kadar bazı yolcular can havliyle hareket halindeki trenden aşağıya, demiryolu kenarlarına atlamak zorunda kaldı;

Can kaybı yok: İlk resmi açıklamalara göre olay sonucunda kimse hayatını kaybetmedi ve ciddi şekilde yaralanmadı. Bu durum yetkililer tarafından gerçek bir mucize olarak değerlendiriliyor.

Makinistin cesareti: Büyük bir facia nasıl önlendi?

Büyük bir yıkımın ve yüzlerce kurbanın önlenmesinde tren personelinin soğukkanlılığı belirleyici bir rol oynadı:

Acil durum freni: Durumu hemen fark eden makinist ve tren görevlisi, acil durum fren sistemini devreye sokarak treni aniden durdurmayı başardı;

Vagonların ayrılması: Ateşin tüm trene yayılmaması için personel, yanan 4 vagonu trenin geri kalan sağlam kısmından derhal ayırdı. Bu hamle, diğer vagonlardaki yüzlerce yolcunun hayatını kurtardı.

Yangına ne sebep oldu?

Olay yerine derhal itfaiye ekipleri, kurtarma grupları ve özel tıbbi yardım treni ulaştı: