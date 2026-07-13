Bangkok'taki ünlü barda korkunç yangın: En az 27 kişi hayatını kaybetti

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, yerel halkın ve turistlerin uğrak noktalarından biri olan popüler bir gece kulübünde korkunç bir facia yaşandı. Şiddetli alevler ve yoğun duman nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti ve ağır yaralandı. Zamin.uz olay yerinden gelen son bilgileri ve dehşet verici detayları aktarıyor.

Yaralı ve can kaybı istatistikleri

Facia, 13 Temmuz gecesi Bangkok'un ünlü Chatuchak Pazarı yakınlarında bulunan Rong Beer Na Lat Phrao adlı barda meydana geldi. Resmi verilere göre can kaybı ve yaralı sayısı şu şekildedir:

Durum Göstergeler Hayatını kaybedenlerin sayısı En az 27 kişi Hastaneye kaldırılanlar 63 kişi Ağır yaralı hastalar 22 kişi

Patlama sesi ve yoğun duman: Yangın nasıl başladı?

Yangın sırasında binada tam olarak kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor, ancak mekan 300'den fazla müşteriyi ağırlama kapasitesine sahipti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, insanların büyük bir panik içinde kaçmaya çalıştığı ve kapılardan alevlerin yükseldiği görülüyor.

Barda sahne alan müzisyenlerden biri, kazanın ilk anlarını şöyle anlatıyor:

"Sahne yakınındaki otomatik elektrik şalterinden duman çıktığını gördüm. Kısa süre sonra binadaki tüm ışıklar söndü, ardından şiddetli bir patlama sesi duyuldu ve içerisi saniyeler içinde yoğun dumanla kaplandı."

Tahliye yolları kapalı mıydı?

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, alevlerin çok hızlı yayıldığını ve kısa sürede tavana ulaştığını belirtti. İlk inceleme raporlarına göre, kurbanların çoğu yanarak değil, dumandan zehirlenme sonucu hayatını kaybetti.

Müfettişleri şüphelendiren en önemli husus, bazı cesetlerin doğrudan yangın çıkış kapısının önünde bulunmasıydı. Binada dört acil çıkış kapısı olmasına rağmen insanların kurtulamaması, tahliye yolunun bir şekilde engellenmiş olabileceğini gösteriyor.

Soruşturma başlatıldı

Yerel polis ve kurtarma ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. Uzmanlar, facianın elektrik sistemindeki bir arızadan mı yoksa işletme yönetiminin yangın güvenliği kurallarına uymamasından mı kaynaklandığını araştırıyor.