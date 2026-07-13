Bangkok'taki ünlü barda korkunç yangın: En az 27 kişi hayatını kaybetti

·4·Dünya
Bangkok'taki ünlü barda korkunç yangın: En az 27 kişi hayatını kaybetti

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, yerel halkın ve turistlerin uğrak noktalarından biri olan popüler bir gece kulübünde korkunç bir facia yaşandı. Şiddetli alevler ve yoğun duman nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti ve ağır yaralandı. Zamin.uz olay yerinden gelen son bilgileri ve dehşet verici detayları aktarıyor.

Yaralı ve can kaybı istatistikleri

Facia, 13 Temmuz gecesi Bangkok'un ünlü Chatuchak Pazarı yakınlarında bulunan Rong Beer Na Lat Phrao adlı barda meydana geldi. Resmi verilere göre can kaybı ve yaralı sayısı şu şekildedir:

Durum

Göstergeler

Hayatını kaybedenlerin sayısı

En az 27 kişi

Hastaneye kaldırılanlar

63 kişi

Ağır yaralı hastalar

22 kişi

Patlama sesi ve yoğun duman: Yangın nasıl başladı?

Yangın sırasında binada tam olarak kaç kişinin olduğu henüz bilinmiyor, ancak mekan 300'den fazla müşteriyi ağırlama kapasitesine sahipti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, insanların büyük bir panik içinde kaçmaya çalıştığı ve kapılardan alevlerin yükseldiği görülüyor.

Barda sahne alan müzisyenlerden biri, kazanın ilk anlarını şöyle anlatıyor:

"Sahne yakınındaki otomatik elektrik şalterinden duman çıktığını gördüm. Kısa süre sonra binadaki tüm ışıklar söndü, ardından şiddetli bir patlama sesi duyuldu ve içerisi saniyeler içinde yoğun dumanla kaplandı."

Tahliye yolları kapalı mıydı?

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt, alevlerin çok hızlı yayıldığını ve kısa sürede tavana ulaştığını belirtti. İlk inceleme raporlarına göre, kurbanların çoğu yanarak değil, dumandan zehirlenme sonucu hayatını kaybetti.

Müfettişleri şüphelendiren en önemli husus, bazı cesetlerin doğrudan yangın çıkış kapısının önünde bulunmasıydı. Binada dört acil çıkış kapısı olmasına rağmen insanların kurtulamaması, tahliye yolunun bir şekilde engellenmiş olabileceğini gösteriyor.

Soruşturma başlatıldı

Yerel polis ve kurtarma ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor. Uzmanlar, facianın elektrik sistemindeki bir arızadan mı yoksa işletme yönetiminin yangın güvenliği kurallarına uymamasından mı kaynaklandığını araştırıyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Avrupa'daki anormal sıcak hava dalgası korkunç sonuçlara yol açtıAvrupa'daki anormal sıcak hava dalgası korkunç sonuçlara yol açtıBugün, 10:58Hürmüz Boğazı'nda yeni savaşın eşiği: ABD, İran'a hava saldırıları düzenlediHürmüz Boğazı'nda yeni savaşın eşiği: ABD, İran'a hava saldırıları düzenlediBugün, 10:51Babası trende, küçük kız ise peronda yalnız kaldıBabası trende, küçük kız ise peronda yalnız kaldıBugün, 10:11Hamaney, ABD ve İsrail'i yeni bir açıklamayla uyardıHamaney, ABD ve İsrail'i yeni bir açıklamayla uyardıBugün, 08:55Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?Antarktika'daki "Kan Şelalesi" neden kırmızı akar?Bugün, 08:43Bir saniyelik hata: eğitim sırasında makineli tüfek eğitmene döndü ve ateş açtı (video)Bir saniyelik hata: eğitim sırasında makineli tüfek eğitmene döndü ve ateş açtı (video)Bugün, 08:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu