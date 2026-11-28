Çinli mühendisler, robot köpekleri 1.000 santigrat dereceye kadar olan sıcaklıklardan koruyabilen özel bir kıyafet geliştirdi. Bu kıyafetle donatılan robot köpek, ateşin içinde 10 dakika boyunca hareket ederek testi başarıyla geçti. Konuyla ilgili haber, Çin'in Science and Technology Daily gazetesinde yer aldı.

Testin 25 Kasım'da Jiangsu eyaletinin Suzhou şehrindeki bir itfaiye biriminde gerçekleştirildiği belirtildi. Deney sırasında saman, kömür ve benzin kullanılarak güçlü bir ateş oluşturuldu ve özel koruyucu kıyafet giydirilen robot köpek bu alana gönderildi.

Robot ateşin içinde rahatça hareket etti, yönünü değiştirdi ve belirli bir süre aynı noktada durdu. 10 dakikanın sonunda ateşten hasar almadan çıktı. Testten sonra hareketleri dengeli kaldı; batarya kısmındaki sıcaklık yaklaşık 43 derece, eklem motorlarında ise 70 derece civarındaydı.

Koruyucu kıyafet nasıl çalışıyor?

Uzmanlar tarafından geliştirilen özel kıyafetin kalınlığı sadece 5–6 milimetredir. Birkaç katmandan oluşan kıyafetin dış kısmı ateşe dayanıklı olup, iç katmanları ise ısıyı yalıtma, emme ve yansıtma görevini yerine getirir.

Bu teknolojinin yaratılmasında, Çin'in «Long March 5» roket taşıyıcısı için geliştirilen havacılık ve uzay ısı yalıtım malzemelerinden faydalanılmıştır.

İlk testlerde robot köpeğin gövdesi korunsa da, kauçuk ayakları ateşin etkisiyle yanmaya başlamıştı. Bunun üzerine mühendisler, kauçuk içeriğine ateşe dayanıklı ve ısıyı yansıtan malzemeler ekleyerek ayak kısmını da geliştirdiler.

Robot köpek yangın sırasında hangi görevleri yerine getiriyor?

Özel koruyucu kıyafetle donatılan robot köpek, sadece yüksek sıcaklığa dayanmakla kalmıyor, aynı zamanda yoğun duman içinde de çevreyi gözlemleme imkanına sahip. Lazer görüntüleme teknolojisi sayesinde duman içindeki nesneleri tespit edebiliyor.

Ayrıca cihaz, 5G bağlantısı ve yedek video aktarım sistemiyle donatılmıştır. Geliştiricilerin verdiği bilgilere göre, 30 kattan yüksek binaların içinde bile uzaktan kontrol edilebilir ve yüksek kaliteli görüntüler aktarabilir.

Uzmanlar bu teknolojinin, itfaiyeciler binaya girmeden önce yangın kaynağını tespit etmelerine, duman altındaki bölgeleri incelemelerine ve içeride mahsur kalan insanları bulmalarına yardımcı olmasını bekliyor.

Proje yazarları, bu tür robot köpeklerin yangın vakalarının yaklaşık yüzde 95'inde kullanılabileceğini belirtti. Koruyucu kıyafet için kullanılan malzemenin seri üretime hazırlanması da planlanıyor. Gelecekte, bu malzemenin itfaiyecilerin özel kıyafetlerinin üretiminde de kullanılması imkanı değerlendiriliyor.