Azerbaycan'da okul kıyafeti kuralları nedeniyle kitlesel protestolar ve tutuklamalar başladı

Azerbaycan'ın birçok bölgesinde okullarda başörtüsü ve dini örtülere yönelik fiilen uygulanan katı kısıtlamaların ardından şiddetli sosyal tepkiler ve kitlesel gösteriler başladı. 12 Ekim'de yerel ve yabancı basında yer alan haberlere göre, Bakanlar Kurulu'nun tek tip okul kıyafetine ilişkin yeni standardı toplumda büyük tartışmalara yol açtı.

Belgede «başörtüsü» kelimesi doğrudan geçmese de, okul yönetimlerine onaylanmış kıyafet kurallarına sıkı sıkıya uyulması talimatı verildi ve her türlü dini başörtüsü laik eğitim kurallarına aykırı olarak değerlendiriliyor.

Hükümetin tutumu: Laiklik ve sosyal eşitlik

Ülke yetkilileri, kabul edilen yeni düzen ve gereklilikleri şu faktörlerle açıklıyor:

Laik eğitim ilkesi: Hükümet, devletin laik yapısını korumayı ve eğitim sürecinde dini sembollere yer vermemeyi temel kriter olarak göstermektedir;

Farklılıkları azaltmak: Okul içinde çocuklar arasındaki sosyal, dini ve etnik farklılıkları yumuşatmak ve tüm öğrenciler için eşit bir ortam yaratmak amaçlanmaktadır.

Protestolar, ders boykotları ve kargaşa

Kısıtlamalara karşı protestolar özellikle başkent bölgelerinde sertleşti:

Bakü'deki okul önünde gösteriler: Bakü'nün Balaxanı kasabasındaki 69 numaralı okul çevresinde durum oldukça gerginleşti. Veliler ve öğrenciler «Başörtüsü eğitim almaya engel değildir!» sloganlarıyla sokaklara döküldü;

Kitlesel boykot: Derslere alınmayan kız öğrencilere destek olmak amacıyla yüzlerce öğrenci okula gitmeyi durdurarak boykot ilan etti;

Öğretmenlere yönelik talep: Kısıtlamalar eğitimcileri de etkiledi; başörtülü öğretmenlerden başlarını açmaları veya kendi istekleriyle işten ayrılmaları istendi;

Şiddet olayları ve yakılan araç: Bazı bölgelerde protestolar çatışmaya dönüştü; göstericiler okul binalarını ele geçirmeye çalıştı, okullardan birinin bahçesinde müdürün aracı ateşe verildi.

37 tutuklama, internet kesintileri ve Anayasa tartışması

Kolluk kuvvetleri gösterilere karşı acil önlemleri devreye soktu:

İçişleri Bakanlığı açıklaması: Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, kamu düzenini kaba bir şekilde bozma suçlamasıyla ceza davası açıldığını ve 37 kişinin gözaltına alınarak tutuklandığını bildirdi;

İnternet kısıtlamaları: Durumun gerginleşmesiyle birlikte ülke genelinde internet ve popüler sosyal ağların faaliyetlerinde geniş çaplı kesintiler gözlemlendi;

Anayasal haklar: Reformlara karşı çıkan aktivistler ve veliler, yeni kısıtlamaların Azerbaycan Anayasası'nın ücretsiz eğitim ve vicdan özgürlüğünü garanti eden 25, 42 ve 48. maddelerini ihlal ettiğini vurguluyor.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı henüz herhangi bir taviz veya uzlaşma konusunda açıklama yapmadı, eğitim kurumları çevresindeki gerginlik ise devam ediyor.