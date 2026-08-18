16 gün açlık grevi yapan aktivist hastanede protestosunu sonlandırdı

·9·Dünya
16 gün açlık grevi yapan aktivist hastanede protestosunu sonlandırdı

Hindistan’ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde bir aktivist, 16 gün süren açlık grevini sonlandırdı. Hükümet, protestocuların tartışmalı işe alım sınavının iptal edilmesi talebini kabul etti.

Bununla birlikte protestocular, diğer işe alım sınavlarında da usulsüzlük yapıldığına ilişkin şüpheleri araştırmak üzere Hindistan’ın başlıca soruşturma kurumu göreve başlayana kadar sokak eylemlerini durdurmayacaklarını açıkladı.

Protestoların önde gelen katılımcılarından Devendra Nath Mahto, eylemi eyalet bakanlarının katılımıyla sonlandırdı. Mahto, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine geçen hafta Ranchi’deki bir hastaneye kaldırılmıştı.

Protestolar, 25 Temmuz’da devlet memurluğu sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları ve sistemde reform yapılması talebiyle başladı.

Hindistan’da devlet işleri, sunduğu istikrar ve güvenilir gelir nedeniyle büyük rağbet görüyor. Her yıl milyonlarca kişi kamu görevleri için sınavlara giriyor ve çoğu özel hazırlık kurslarına katılıyor.

Ancak bazı sınavlarda soruların önceden dağıtıldığı ve adayların haksız yöntemlere başvurduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. İşe alım süreci ise bazen birkaç yıl sürüyor.

Jharkhand’daki protestolar, geçen ay ilk devlet memurluğu sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından başladı. Bazı adaylar, internette yayılan cevap kâğıtlarının sonuçların manipüle edilmiş olabileceğine dair şüphe uyandırdığını söyledi.

Bu gelişmeler, Delhi’deki büyük protestoların ardından yaşandı. Oradaki eylemlerin sonunda federal eğitim bakanı istifa etmiş ve Jharkhand hükümeti üzerindeki baskı artmıştı.

Eyalet hükümeti ilk sınavı iptal etmeyi kabul etti ve Suç Soruşturma Departmanı’nın (CID) soruşturması başladı. Aralarında Jharkhand Kamu Hizmeti Komisyonu başkanının da bulunduğu birkaç kişi tutuklandı.

Ancak protestocular, JSSC-CGL sınavının da iptal edilmesini ve soruşturmanın ülkenin Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) tarafından yürütülmesini talep etti.

Başbakan Hemant Soren pazartesi akşamı bu sınavın da iptal edileceğini açıkladı.

Başbakan, CID soruşturması sırasında “çok sayıda şaşırtıcı gerçek ortaya çıkarıldığını” söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Soren ayrıca, sınavları ihale yoluyla düzenleyen özel TDPL şirketinin gerçekleştirdiği tüm sınavların iptal edileceğini ve 2014’ten bu yana yapılan işe alım sınavlarının inceleneceğini açıkladı.

Usulsüzlük tespit edilmesi hâlinde, bu sınavları geçerek kamu görevlerine atanan adayların akıbeti henüz bilinmiyor. Ayrıca eyaletin sınav sisteminde reform yapılmasına yönelik öneriler hazırlayacak özel bir komite kurulacak. Hükümetin kararı Ranchi’deki protestocular tarafından sevinçle karşılandı. Stadyumda dans ederek kutlama yaptılar.

Buna rağmen bazı aktivistler, CBI soruşturması açıklanana kadar eylemleri sürdüreceklerini belirtti.

Öğrenci aktivisti Ravindra Paswan, ANI haber ajansına, “Talebimiz karşılanana kadar buradan ayrılmayacağız” dedi.

Protestolar, Jharkhand Mukti Morcha, Kongre ve diğer partilerden oluşan hükümet üzerindeki baskıyı artırdı. Muhalefetteki Başbakan Narendra Modi’nin BJP partisi ise protestocuları destekledi.

Bu arada haberlere göre JSSC-CGL sınavının iptal edilmesi kararı, bu sınavı başarıyla geçerek hâlihazırda kamu görevlerinde çalışmaya başlayan adaylar arasında da tepkiye yol açtı.

HindistanJharkhandDevendra Nath MahtoRanchiDelhi
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sri Lanka’da 55 yaşındaki erkeğin mesanesinden 3,1 kilogramlık taş çıkarıldıSri Lanka’da 55 yaşındaki erkeğin mesanesinden 3,1 kilogramlık taş çıkarıldıBugün, 17:23Orta Asya’da yapay yağmur teknolojisi test ediliyorOrta Asya’da yapay yağmur teknolojisi test ediliyorBugün, 16:42Kayan kadınları neden boyunlarına halka takıyor?Kayan kadınları neden boyunlarına halka takıyor?Bugün, 16:26Kaplan fotokapanı “çalıp” götürdü (video)Kaplan fotokapanı “çalıp” götürdü (video)Bugün, 16:00Çin’de ilk kez bir hastanın kopan bacakları yeniden birleştirildiÇin’de ilk kez bir hastanın kopan bacakları yeniden birleştirildiBugün, 15:16Gelinlik giyerek cezaevine giden kadının nikâhı neden ertelendi?Gelinlik giyerek cezaevine giden kadının nikâhı neden ertelendi?Bugün, 15:03
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev bir beyaz köpek balığı ortaya çıktı, daha büyüğü yaklaşıyor
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti