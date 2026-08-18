16 gün açlık grevi yapan aktivist hastanede protestosunu sonlandırdı

Hindistan’ın doğusundaki Jharkhand eyaletinde bir aktivist, 16 gün süren açlık grevini sonlandırdı. Hükümet, protestocuların tartışmalı işe alım sınavının iptal edilmesi talebini kabul etti.

Bununla birlikte protestocular, diğer işe alım sınavlarında da usulsüzlük yapıldığına ilişkin şüpheleri araştırmak üzere Hindistan’ın başlıca soruşturma kurumu göreve başlayana kadar sokak eylemlerini durdurmayacaklarını açıkladı.

Protestoların önde gelen katılımcılarından Devendra Nath Mahto, eylemi eyalet bakanlarının katılımıyla sonlandırdı. Mahto, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine geçen hafta Ranchi’deki bir hastaneye kaldırılmıştı.

Protestolar, 25 Temmuz’da devlet memurluğu sınavlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları ve sistemde reform yapılması talebiyle başladı.

Hindistan’da devlet işleri, sunduğu istikrar ve güvenilir gelir nedeniyle büyük rağbet görüyor. Her yıl milyonlarca kişi kamu görevleri için sınavlara giriyor ve çoğu özel hazırlık kurslarına katılıyor.

Ancak bazı sınavlarda soruların önceden dağıtıldığı ve adayların haksız yöntemlere başvurduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. İşe alım süreci ise bazen birkaç yıl sürüyor.

Jharkhand’daki protestolar, geçen ay ilk devlet memurluğu sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından başladı. Bazı adaylar, internette yayılan cevap kâğıtlarının sonuçların manipüle edilmiş olabileceğine dair şüphe uyandırdığını söyledi.

Bu gelişmeler, Delhi’deki büyük protestoların ardından yaşandı. Oradaki eylemlerin sonunda federal eğitim bakanı istifa etmiş ve Jharkhand hükümeti üzerindeki baskı artmıştı.

Eyalet hükümeti ilk sınavı iptal etmeyi kabul etti ve Suç Soruşturma Departmanı’nın (CID) soruşturması başladı. Aralarında Jharkhand Kamu Hizmeti Komisyonu başkanının da bulunduğu birkaç kişi tutuklandı.

Ancak protestocular, JSSC-CGL sınavının da iptal edilmesini ve soruşturmanın ülkenin Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) tarafından yürütülmesini talep etti.

Başbakan Hemant Soren pazartesi akşamı bu sınavın da iptal edileceğini açıkladı.

Başbakan, CID soruşturması sırasında “çok sayıda şaşırtıcı gerçek ortaya çıkarıldığını” söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Soren ayrıca, sınavları ihale yoluyla düzenleyen özel TDPL şirketinin gerçekleştirdiği tüm sınavların iptal edileceğini ve 2014’ten bu yana yapılan işe alım sınavlarının inceleneceğini açıkladı.

Usulsüzlük tespit edilmesi hâlinde, bu sınavları geçerek kamu görevlerine atanan adayların akıbeti henüz bilinmiyor. Ayrıca eyaletin sınav sisteminde reform yapılmasına yönelik öneriler hazırlayacak özel bir komite kurulacak. Hükümetin kararı Ranchi’deki protestocular tarafından sevinçle karşılandı. Stadyumda dans ederek kutlama yaptılar.

Buna rağmen bazı aktivistler, CBI soruşturması açıklanana kadar eylemleri sürdüreceklerini belirtti.

Öğrenci aktivisti Ravindra Paswan, ANI haber ajansına, “Talebimiz karşılanana kadar buradan ayrılmayacağız” dedi.

Protestolar, Jharkhand Mukti Morcha, Kongre ve diğer partilerden oluşan hükümet üzerindeki baskıyı artırdı. Muhalefetteki Başbakan Narendra Modi’nin BJP partisi ise protestocuları destekledi.

Bu arada haberlere göre JSSC-CGL sınavının iptal edilmesi kararı, bu sınavı başarıyla geçerek hâlihazırda kamu görevlerinde çalışmaya başlayan adaylar arasında da tepkiye yol açtı.