Köpeğiyle birlikte egzersiz yapan kadın interneti fethetti

ABD'nin Mississippi eyaletinde bir kadının köpeğiyle birlikte egzersiz yaptığı video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Videoda kadın spor hareketleri yaparken köpeğinin de sahibini takip ederek hareketleri tekrarladığı görülüyor. Bu sıra dışı durum sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Evcil hayvanların sahiplerinin antrenmanlarına katılması genellikle nadir görülür. Ancak bu videoda köpeğin egzersiz sürecine aktif olarak katıldığı görülüyor.

Eğlenceli görüntüler kısa sürede internet kullanıcıları arasında yayılarak çok sayıda tartışmaya konu oldu. Özellikle köpeğin sahibiyle birlikte hareket etmesi izleyicilerde komik ve samimi bir izlenim bıraktı.