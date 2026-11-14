Dehşet: ABD'de tankerle çarpışan yolcu gemisi alabora oldu (video)

ABD'nin Louisiana eyaletindeki New Orleans şehrinde sıra dışı bir deniz kazası meydana geldi. Mississippi Nehri kıyısında demirli olan bir yolcu gemisi, bir tankerle çarpışması sonucu alabora oldu.

Kaza anında yolcu gemisinde toplam 180 kişi bulunuyordu. Bunların 129'u yolcu, geri kalanı ise mürettebattı.

Çarpışmanın ardından kurtarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Gemideki 180 kişinin tamamı güvenli bir şekilde kurtarıldı. İlk bilgilere göre olay, büyük bir can kaybı yaşanmadan atlatıldı.

Olay, Mississippi Nehri'ndeki gemi trafiği güvenliği konusunu da gündeme getirdi.