Banklar borç alanları yapay zeka ile değerlendirecek

·31·Ekonomi
Banklar borç alanları yapay zeka ile değerlendirecek

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev finansal hizmetlerin dijitalleştirilmesine yönelik tedbirler paketini onayladı.

Belgeye göre, 2030 yılına kadar küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi hacmi üç kat artırılacak. GSYİH içindeki payının yüzde 20'ye ulaşması planlanıyor.

Ayrıca, çevrimiçi mikro kredilerin payının kredi portföyünün yüzde 60'ını oluşturması belirlendi.

1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren çevrimiçi kredilendirme için dijital platform devreye alınacak. Bankalar, borç alanları değerlendirmek amacıyla «Elektron Hükümet» verilerini ücretsiz kullanma imkanına sahip olacak.

1 Aralık 2026 tarihinden itibaren alternatif yapay zeka skorlaması uygulanacak. Sistem, borç alanları vergiler, gelirler, mülkler, kamu hizmetleri ödemeleri ve sabıka kaydı gibi 71 veri setine dayanarak analiz edecek.

Bankalar, teminatsız çevrimiçi mikro kredileri 1 saat içinde tahsis etmeyi sağlamalıdır.

Bununla birlikte, iki ay içinde bankalarda «AI Danışmanı» hizmeti başlatılacak. Hizmet, girişimcilere mahallelerin özelliklerini dikkate alarak iş fikirleri geliştirmelerinde yardımcı olacak.

Reform, kredi geçmişi olmayan şirketler için sermayeye erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor. Ayrıca, kredi risklerinin değerlendirilmesi sürecinin otomasyonuna hizmet ediyor.

Şevkat MirziyevElektronik HükümetAI MaslahatchiÖzbekistan
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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