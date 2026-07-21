Tulaganov'un 90. dakikadaki golü Özbekistan U20'yi mağlubiyetten kurtardı

·3·Spor
Tulaganov'un 90. dakikadaki golü Özbekistan U20'yi mağlubiyetten kurtardı

Özbekistan U20 milli takımı, Ürdün'deki hazırlık kampı kapsamında ikinci hazırlık maçına çıktı. Jamoliddin Rahmatullayev yönetimindeki gençler, Ürdünlü yaşıtlarıyla 1-1 berabere kaldı.

Özbekistan takımını mağlubiyetten, oyuna sonradan giren Davron Tulaganov kurtardı. Maçın 90. dakikasında rakip fileleri havalandırarak karşılaşmanın nihai skorunu belirledi.

Eşitlik son dakikada sağlandı

Hazırlık maçında Ürdün U20 takımı uzun süre önde götürdü. Özbek gençleri ise maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmadı ve son dakikalarda yakaladığı fırsatı değerlendirdi.

90. dakikada gol atan Davron Tulaganov, Özbekistan U20'ye beraberliği getirdi. İlk 11'de başlamamasına rağmen oyuna sonradan dahil olarak maçın kaderine doğrudan etki etti.

Hazırlık maçı

Ürdün U20 — Özbekistan U20 — 1:1

Gol: Davron Tulaganov, 90.

Özbekistan'ın ilk 11'i

Jamoliddin Rahmatullayev maça şu oyuncularla başladı:

Shokirov, Rasuljonov, Bahodirxonov, Ermanov, Jumadillayev, Fayzullayev, Najmiddinov, Saydaliyev, Dilshodbekov, Erimbetov ve Aliyev.

Yedeklerde ise Rustamjonov, Odinayev, Shorahmedov, Abdug‘aniyev, Abdusattarov, Tulaganov, Soliyev, Tojiboyev, Olimov, Fayzullayev, Zakirjonov ve Hakimov yer aldı.

Kamp, genç futbolcuları deneme fırsatı sunuyor

Ürdün'deki kamp, Özbekistan U20 teknik heyetine farklı oyuncuların potansiyelini değerlendirme, yeni taktiksel çözümler deneme ve kadro içi rekabeti artırma imkanı tanıyor.

Hazırlık maçlarında sonucun yanı sıra futbolcuların fiziksel durumları, uyum seviyeleri ve baskı altındaki performansları da büyük önem taşıyor.

Ürdün karşısında Özbek gençleri son dakikaya kadar savaşarak mağlubiyetten kurtuldu. Davron Tulaganov'un geç gelen golü ise kamp kapsamındaki ikinci maçın en önemli olayı oldu.

Özbekistan U20ÜrdünDavron TulaganovHazırlık MaçıFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Guardiola İtalya'ya ret cevabı mı verdi? İhtimal düştü...Guardiola İtalya'ya ret cevabı mı verdi? İhtimal düştü...Bugün, 01:11Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası finalindeki mağlubiyetin ardından ilk kez konuştuLionel Messi, 2026 Dünya Kupası finalindeki mağlubiyetin ardından ilk kez konuştuBugün, 00:59Unai Emery eski öğrencisini İngiltere'ye çağırıyor: Aston Villa ve Milan anlaşmaya yakınUnai Emery eski öğrencisini İngiltere'ye çağırıyor: Aston Villa ve Milan anlaşmaya yakınBugün, 00:54Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo'nun 2030 Dünya Kupası'na katılımından şüphe duyuyorRonaldo Nazario, Cristiano Ronaldo'nun 2030 Dünya Kupası'na katılımından şüphe duyuyorBugün, 00:37Messi ve 9 futbolcu Arjantin'e dönmedi: Nedeni belli oldu...Messi ve 9 futbolcu Arjantin'e dönmedi: Nedeni belli oldu...Dün, 23:212030 Dünya Kupası'nda 64 takım mı olacak? Önemli bir açıklama var...2030 Dünya Kupası'nda 64 takım mı olacak? Önemli bir açıklama var...Dün, 23:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı