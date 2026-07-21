Tulaganov'un 90. dakikadaki golü Özbekistan U20'yi mağlubiyetten kurtardı

Özbekistan U20 milli takımı, Ürdün'deki hazırlık kampı kapsamında ikinci hazırlık maçına çıktı. Jamoliddin Rahmatullayev yönetimindeki gençler, Ürdünlü yaşıtlarıyla 1-1 berabere kaldı.

Özbekistan takımını mağlubiyetten, oyuna sonradan giren Davron Tulaganov kurtardı. Maçın 90. dakikasında rakip fileleri havalandırarak karşılaşmanın nihai skorunu belirledi.

Eşitlik son dakikada sağlandı

Hazırlık maçında Ürdün U20 takımı uzun süre önde götürdü. Özbek gençleri ise maçın sonuna kadar mücadeleyi bırakmadı ve son dakikalarda yakaladığı fırsatı değerlendirdi.

90. dakikada gol atan Davron Tulaganov, Özbekistan U20'ye beraberliği getirdi. İlk 11'de başlamamasına rağmen oyuna sonradan dahil olarak maçın kaderine doğrudan etki etti.

Hazırlık maçı

Ürdün U20 — Özbekistan U20 — 1:1

Gol: Davron Tulaganov, 90.

Jamoliddin Rahmatullayev maça şu oyuncularla başladı:

Shokirov, Rasuljonov, Bahodirxonov, Ermanov, Jumadillayev, Fayzullayev, Najmiddinov, Saydaliyev, Dilshodbekov, Erimbetov ve Aliyev.

Yedeklerde ise Rustamjonov, Odinayev, Shorahmedov, Abdug‘aniyev, Abdusattarov, Tulaganov, Soliyev, Tojiboyev, Olimov, Fayzullayev, Zakirjonov ve Hakimov yer aldı.

Kamp, genç futbolcuları deneme fırsatı sunuyor

Ürdün'deki kamp, Özbekistan U20 teknik heyetine farklı oyuncuların potansiyelini değerlendirme, yeni taktiksel çözümler deneme ve kadro içi rekabeti artırma imkanı tanıyor.

Hazırlık maçlarında sonucun yanı sıra futbolcuların fiziksel durumları, uyum seviyeleri ve baskı altındaki performansları da büyük önem taşıyor.

Ürdün karşısında Özbek gençleri son dakikaya kadar savaşarak mağlubiyetten kurtuldu. Davron Tulaganov'un geç gelen golü ise kamp kapsamındaki ikinci maçın en önemli olayı oldu.