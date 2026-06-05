Jumanji filmi oyuncusu James Handy öldürüldü

Jumanji, Top Gun: Maverick ve Taps filmlerindeki rolleriyle tanınan Amerikalı aktör James Handy, Los Angeles'ta gerçekleşen bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. New York Post gazetesi bu haberi verdi.

Aktörün Los Angeles'ın Tarzana bölgesinde bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi. Polis bilgilerine göre, kolluk kuvvetleri görevlileri bu yılın 3 Haziran sabahı endişeli bir ihbarın ardından evlerden birine ulaştı.

Olay yerinde göğüs kısmından birkaç bıçak darbesi almış ve bilinçsiz halde yatan 81 yaşındaki aktörü buldular. James Handy hastaneye kaldırıldı ancak doktorlar onun hayatını kurtaramadı.

Kısa süre sonra 44 yaşındaki Michael Gledhill polis memurlarının huzuruna çıkarak aranan şahsın kendisi olduğunu bildirdi. Daha sonra cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Polisin açıklamasına göre Gledhill, aktörün arkadaşının oğludur ve olay sırasında annesiyle birlikte yaşıyordu. Saldırının kesin nedenleri henüz bilinmiyor.

Şu anda şüpheli hakkında cinayet suçlamasıyla ceza davası açıldı. Mahkeme tarafından kefalet bedeli 2 milyon dolar olarak belirlendi.