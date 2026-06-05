İnşaat izinlerinin basitleştirilmesi ve bürokrasinin sona erdirilmesi

Ülkemizde girişimcilik subjektleri ve yatırımcılar için elverişli bir iş ortamı yaratmak, inşaat sektöründe gereksiz zaman ve maliyet harcamalarını azaltmak konusunda bir sonraki önemli adım atıldı. Ülkemizde inşaat işleriyle uğraşan ve işlerini genişletmeyi hedefleyen girişimciler için devlet hizmetleri sunum sistemi tamamen yeni bir aşamaya taşınıyor.

Devlet Başkanımız tarafından imzalanan 'İnşaat sektöründe sonuç odaklı yönetimin uygulanması ve sektörde devlet hizmetlerinin basitleştirilmesine ilişkin tedbirler hakkında' tarihi Karar, sektördeki birçok yapay engel ve bürokratik karmaşıklığın tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.

Tek başvuru ve altyapı bağlantılarında devrim niteliğinde kolaylık

Yeni belge ile inşaat izni alma ve mühendislik ağlarına bağlanma sistemi kökten reforme ediliyor. Artık girişimcilerin kapı kapı dolaşmasına gerek kalmayacak:

'Elektrik, su ve gaz' sisteminde yeni dönem: Bu yılın 1 Temmuz'undan itibaren yeni inşa edilen tesislerin mühendislik-iletişim ağlarına bağlanma prosedürü tamamen değişecektir. Dünya tecrübesine dayanarak, bu süreç '1 başvuru – 1 ödeme – tüm bağlantı noktaları' ilkesine dayalı olarak modern ve çok kullanışlı bir şekilde yürütülecektir.

Hizmetlerin birleştirilmesi: Bu yılın 1 Eylül'ünden itibaren cumhuriyet genelinde inşaat sektöründeki bir dizi dağınık devlet hizmeti tek bir sistemde toplanacaktır. Bunların yerine tek bir devlet hizmeti — mimari ve kentsel planlama şartnamesi verme sistemi getirilecektir.

Gereksiz denetimler ve tekrarlı onaylar kaldırılıyor

Karar kapsamında inşaat projelerinin onaylanmasındaki en zaman alıcı aşamalar basitleştirildi. Örneğin, binanın genel sağlamlığına, yangın güvenliği kurallarına ve doğrudan işlevine olumsuz etkisi olmayan küçük değişiklikler yapıldığında, projenin kentsel planlama uzmanlık değerlendirmesinden geçmesi için bölgesel konseylerle tekrar onay alma zorunluluğu kaldırıldı.

Buna ek olarak, devlet hizmetlerinden yararlanma sürecinde herhangi bir hata veya eksiklik tespit edilirse, girişimcilere anında ret cevabı verilmez. Bu kusurları rahatça gidermeleri için ek olarak beş iş günü tanınır.

Şeffaflık garantisi: Dijital kontrol ve zorunlu kameralar

İnşaat süreçlerinde kaliteyi sağlamak ve yolsuzluk durumlarını önlemek amacıyla sektöre modern bilgi teknolojileri aktif olarak uygulanmaktadır. 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren inşaat tesislerinin çevrimiçi izlenmesinde özel video izleme kameralarının kullanılması sistemi devreye girecektir.

Aşağıdaki tabloda video izleme kameralarının kurulmasının zorunlu olduğu tesislerin listesi verilmiştir:

No Zorunlu dijital kontrole tabi tesis türleri Finansal kriterler 1 Çok katlı konut binaları ve sosyal alan tesisleri Hacim ve değerinden bağımsız olarak 2 Oteller, turizm, büyük ticari ve endüstriyel kompleksler Hacim ve değerinden bağımsız olarak 3 Devlet bütçesi fonlarıyla inşa edilen tesisler Proje değeri 3 milyar sumdan yüksek olduğunda

Uzman görüşü: Yetkililer ve uzmanların ortak görüşüne göre, bu tarihi reformlar ülkemizde inşaat sektöründe şeffaflığı keskin bir şekilde artıracaktır. Süreçlerin tam dijitalleşmesi, insan faktörünü azaltarak sektör temsilcileri için yeni fırsatların kapısını açacak ve nihayetinde şehirlerimizin görünümünün daha güzel, binalarımızın daha kaliteli olmasına hizmet edecektir.

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