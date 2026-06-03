Kuzey Amerika sahalarında başlayacak tarihi Dünya Kupası öncesinde milli takımlar son hazırlık maçlarını oynuyor. Bu yoğun dönemde Srečko Katanec yönetimindeki Özbekistan Milli Takımı, gelecek Dünya Kupası ev sahiplerinden biri olan Kanada ile karşılaştı. Mücadele dolu ve sert geçen hazırlık maçında temsilcilerimiz 0-2 mağlup olsa da, sahada sergilenen anlamlı futbol yabancı uzmanların ve taraftarların dikkatini çekti.

Maç ev sahibinin galibiyetiyle sonuçlansa da, Kanada futboluna odaklanan saygın yayınlar ve sosyal medya kullanıcıları vatandaşlarımızın performansı hakkında oldukça sıcak ve olumlu görüşler bildiriyor.

«Skor oyundaki gerçek durumu yansıtmadı»

Kanada'nın ünlü Sportsnet, Waking The Red ve Canadian Soccer Daily gibi spor portalları ile Reddit platformundaki futbol topluluklarında bu maç hararetli bir şekilde tartışıldı. Okyanus ötesi taraftarlara göre, sahadaki mücadele skorborda yazanlardan çok daha çetindi.

Yerel taraftarlar, ilk yarıda Özbekistan Milli Takımı'nın Kanada temsilcileri için ciddi bir baş ağrısı ve büyük sorunlar yaratabildiğini özellikle vurguladı. Birçok kişi 2-0'lık skorun maçın gerçek manzarasını tam yansıtmadığını ve oyunun ev sahibi için aslında çok daha zor geçtiğini belirtiyor.

Kanada Milli Takımı'nın ancak ikinci yarıda oyuna sonradan giren taze güçler ve ilk 11 oyuncularının becerisi sayesinde oyunda dönüm noktası yaratarak üstünlüğü kendi tarafına çekebildiği kaydedildi.

Eldor Shomurodov'a övgüler ve Dünya Kupası umutları

Yabancı taraftarların tartışmalarının merkezinde milli takımımızın kaptanı Eldor Shomurodov da vardı. Deneyimli golcümüz bu maçta rakip kaleyi havalandıramasa da, bitmek bilmeyen çabası, mücadelesi ve presleriyle Kanada savunma hattını sürekli tehdit ve baskı altında tutması özellikle alkışlandı.

Yabancı taraftarların değerlendirmesi: Okyanus ötesi futbolseverler, Özbekistan Milli Takımı'nın savunmadaki disiplinli, kompakt oyununu ve şimşek gibi hızlı kontraatak taktiğini takdir etti. Hatta bazı taraftarlar, yaklaşan Dünya Kupası'nda Özbekistan'ın herhangi bir dev rakip için oldukça zorlu ve sürprizlerle dolu bir takıma dönüşebileceğini tahmin ediyor.

Mağlubiyete rağmen dünya futbol kamuoyunda olumlu bir izlenim bırakan "Beyaz Kurtlar"a yaklaşan resmi 2026 Dünya Kupası maçlarında büyük zaferler ve tarihi başarılar diliyoruz! Milli takımımızın Dünya Kupası yolculuğunu Zamin ile birlikte takip edin!